UKÜ’de Kültürel Çeşitlilik Haftası coşkuyla kutlandı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Uluslararası Merkez tarafından düzenlenen “Kültürel Çeşitlilik Haftası” etkinliği coşkuyla kutlandı.

UKÜ kampüsünde bulunan öğrenci merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, kültürel farklılıklarla beraber kültürler arası diyaloğun ön plana çıkarılması hedeflendi. Etkinlikte, stantların kurulmasıyla çeşitli ülkelerden gelen öğrencilerin hem kendi ülkelerine ait dans gösterilerini sergilemeleri hem de kendi ülkelerine ait yerel lezzetleri ikram etmeleriyle kültürel bir kaynaşma ortamı sağlandı.

“Kültürel Çeşitlilik Haftası” etkinliğinde konuşan UKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Majid Hashemipour, böylesi renkli bir haftanın organizasyonundan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrencilerin bu tür etkileşim sağlanan organizasyonlarda bulunmalarının önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Hashemipour, farklı kültürleri tanımanın önemine değinerek, bu kültürel farklılığını sadece öğrencilerin değil, kendileri için de yeni kültürlerin öğrenilmesi açısından önemli olduğuna dikkat çekti.

Uluslararası Merkez Koordinatörü Abdollah Mobaraki ise etkinlikte 21'den fazla ülkeye ait yemek takdimi yapıldığını açıklayarak, geleneksel yemek türlerini diğer kültürlerden gelen öğrencilerle paylaşma ortamı yarattıklarını kaydetti. Kültürel Çeşitlilik Haftası’nın amacına değinen Mobaraki, kültürel farklılığı bir kenara bırakarak, dünyanın farklı yerlerinden gelen öğrencileri birbirleriyle kaynaştırmak için daha da iç içe olmalarına imkân sağlamayı hedeflediklerinin altını çizdi. Abdollah Mobaraki, kültürel farklılıkların öğrencilerin tümü tarafından doğru bir şekilde algılanması ve paylaşılması için çok çeşitli sosyal-kültürel etkinlikler düzenlemeyi hedeflediklerini de kaydetti.

Mimarlık Bölümü Öğrencisi Omid Jasim, UKÜ’nün bu özel haftayı düzenlemesi ile kendisini evinde hissettiğini aktararak, kutlamada çok eğlendiğini kaydetti. Jasim, birçok farklı kültüre ait öğrencinin gerçekleştirdiği dans performanslarının muhteşem olduğunu ifade ederek, her öğrencinin kendi yörelerine ait yemeklerini de tatma fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu açıkladı.