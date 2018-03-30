UKÜ’de  “Filistin Gecesi” coşkusu devam ediyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Uluslararası Merkez tarafından üçüncüsü düzenlenen “Filistin Gecesi”nde Filistin Kültürü’nün bir parçası olan geleneksel kıyafetler ve mutfaklarına özgü yemekler yer aldı.

Filistin Devleti’ni tanıtan bir slayt gösterimi ile başlayan etkinliğin açılış konuşmasında UKÜ Rektörü Dr. Halil Nadiri, “Filistin gecesi ile Filistin kültürünü üniversitemizdeki diğer 105 farklı ülkeden gelen öğrencilerimizle paylaşmak ve onları kaynaştırmak istedik” dedi. Prof. Dr. Nadiri, UKÜ’nün uluslararası bir üniversite olduğuna vurgu yaparak, eğitimin sadece sınıfta değil, sınıfın dışında da olması gerektiğini ve öğrencilerin farklı kültürleri tanımalarının önemine değindi. Rektör Nadiri, “Buradan mezun olan bir öğrenci birden fazla kültüre aşina olmuş, ufku genişlemiş bir birey olarak mezun olmalıdır” dedi.

Etkinlikte UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Majid Hashemipour, Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu, Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi Müdürü Gamze Atay yanı sıra akademisyenler ve UKÜ’de öğrenim gören öğrenciler katılım gösterdi.

Çevik Uraz Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler gerçekleştirilen dans performanslarıyla keyifli bir gece geçirme şansı yakaladılar. Filistin Öğrenciler Topluluğu tarafından düzenlenen ve tüm katılımcılardan beğeni toplayan etkinlik pasta kesimiyle son buldu.