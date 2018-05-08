UKÜ’de, Berna Öztınaz öğrencilerle buluştu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) 3. Kariyer Günleri ve Fuar etkinliği kapsamında PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Berna Öztınaz öğrencilere iş dünyasının talep ettiği insan kaynağı konusunda bilgi verdi.

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği-PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Berna Öztınaz “İş Dünyası Ne Tür İnsan Kaynağına İhtiyaç Duymaktadır” adlı konuşmasında, öğrencilere teknolojik bir çağın var olduğunu belirterek, küreselleşen dünyada var olabilmek için akademik başarının yanında öz becerilere de ihtiyaç olduğunu aktardı.

Gelecekte iş yükünün artacağını ancak iş bulma oranının ise azalacağına dikkat çeken Berna Öztınaz, dünyada yer edinebilmek için öncelikle tüm dünyada geçerli bir dil olan İngilizceyi bilmenin önemine değindi. Kurumsal bir işte çalışacak öğrencilerin, staj programlarından başlayarak atılan en ufak adımların kendilerine bir değer katacağını belirten Öztınaz, kendileri için attıkları bu adımların ilerde karşılarına birikim olarak çıkacağını da kaydetti.

Öztınaz, öğrencilere her zaman kendi kişilik yapılarına bağlı özellikleriyle gurur duymaları gerektiğini ifade ederek, öğrencilere kişiliklerine uygun işlerde çalışmaları tavsiyesinde bulundu. Herkesin hata yapabileceğine dikkat çeken Berna Öztınaz, “Hata iyidir, bırakın başınıza hatalar gelsin çünkü bu hataları tolere edebilecek yaşlardasınız” şeklinde konuştu.

UKÜ Çevik Uraz Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlik, UKÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Mehmet Toycan tarafından Türkiye İnsan Yönetimi Derneği-PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Berna Öztınaz’a plaket takdimiyle son buldu.