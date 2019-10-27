UKÜ yeni öğrencilerine tanışma ve kaynaşma etkinliği düzenledi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (GSTMF) tarafından öğrencileri bilgilendirmek ve sorunlarını tartışmak üzere her yarıyıl geleneksel olarak düzenlenen “Fakülte Tanışma, Tartışma ve Kaynaşma Etkinliği” akademik, idari, yardımcı hizmet personeli ve fakülte öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

UKÜ Çevik Uraz Merkezi, Konferans Salonu’nda yer alan etkinlik Akademik Aktivite komite üyeleri Öğr. Gör. Vildan Açan, Öğr. Gör Nihan Yusufoğlu, Araş. Gör. Abdulsalam Shema ve Araş. Gör. Merdan Meredova tarafından düzenlendi.

Etkinlikte idari ve yardımcı hizmet personelinin öğrencilere tanıtımı sonrasında fakülte öğrenci kulüplerinden Mimarlık ve İç Mimarlık Kulübü Başkanı Cemil Yurtseven ile Grafik Tasarım Kulübü Başkanı Nisan Berke Yaman kendilerini ve kulüplerini öğrencilere tanıttılar.

Fakülte araştırma görevlileri tarafından hazırlanan FFADA şarkı videosu ile “How to Survive First Year Architecture School, Time Management” adlı videoların gösterimleri yapıldı.

Fakülte öğrencilerine “Öğrenci Kişisel Gelişim Aktiviteleri” hakkında bilgi verilmesi sonrasında Dekan Vekili Prof. Dr. Nezih Ayıran, Dekan Yardımcısı ve İç Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevinç Kurt, Dekan Yardımcısı ve Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Cemil Atakara, Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Elif Songül Dağ ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Devrim Yücel Besim öğrencilerin sorularını yanıtladı.

GSTMF Tanışma, Tartışma ve Kaynaşma Etkinliği geçtiğimiz yıl onur ve yüksek onur derecelerine hak kazanan öğrencilere sertifikalarının dağıtımı yapılarak, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.