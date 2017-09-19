UKÜ, yeni kayıtlı öğrencilerine hoş geldin kokteyli düzenledi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) 2017-2018 yeni akademik yılına ve yeni kayıtlı öğrencilerine Hoş Geldin Kokteyli düzenledi.

Yeni kayıtlı öğrencilerine akademik yılının başlamasıyla düzenlediği Oryantasyon Programı çerçevesinde; UKÜ stant alanında hoş geldin kokteylini gerçekleştirdi.

Açılış konuşmasını yapan UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, yeni dönemin başarılı bir şekilde geçmesinin yanında yeni kayıtlı öğrencilere de tavsiyelerde bulundu. Prof. Dr. Nadiri, “UKÜ, akademik eğitimin yanında siz değerli öğrencilerimize insan olmanın erdemini, bilimin önemini, kültür ve sanatın güzelliğini kısacası yaşamın anlamını keşfedeceğiniz bir ortam sunacaktır” dedi.

Nadiri: “Rekabetçi bir kariyer inşa etmeye çalışıyoruz”

Prof. Dr. Halil Nadiri, UKÜ öğrencilerini hayata hazırlarken akademisyenlerin bilgi birikimi ve deneyimleri ile onlara yönelik teşvik edici bir rol üstlendiğini aktardı. Geleceği inşa etme konusunda en büyük destekçilerinin akademik kadroları olduğunun altını çizen Nadiri, üniversitenin yapılandırılmasının öğretim yaşamı açısından önemine değindi. Rektör Nadiri şöyle devam etti: Eğitim ve öğretim üyelerimizin sahip olduğu bilgi ve deneyimler sayesinde öğrencilerimiz için rekabetçi bir kariyer inşa etmeye çalışıyoruz. Amacımız yerel değerleri evrensel ilkeler ile harmanlayıp küresel, dinamik, geniş görüşlü, gerçekçi, çalışkan ve disiplinli bireyler yetiştirmektir.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nadiri, “Üniversitemiz fiziki yönden büyümeye devam etmektedir. Hedefimiz daha üretken, daha çağdaş ve yenilikçi bir üniversite yaratmaktır” dedi. Konuşmasının sonunda yeni kayıtlı öğrencilere hoş geldiniz diyen Nadiri, yeni akademik yılın UKÜ ailesi için başarılı bir yıl olmasını diledi.

Oryantasyon kapsamında düzenlenen hoş geldin kokteylinde öğrenciler, öğretim kadrosu ile tanışma fırsatı buldu. Düzenlenen etkinlik sayesinde kaynaşan öğrenciler, UKÜ Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi’ne bağlı Sosyal Aktiviteler Koordinatörlüğü tarafından DJ eşliğinde gece geç saatlere kadar süren müzik ve dans performanslarıyla eğlenceli vakit geçirdiler.

UKÜ’lü öğrenciler, Kuzey Kıbrıs ve kültürü hakkında görüşlerini bildirdi

Marmaris’ten gelen Gazetecilik Bölümü öğrencisi Cemre Yaz Doğan, Kıbrıs’ı ülke olarak çok beğendiğini belirterek, “İnsanları ve kültürü çok güzel. Oryantasyon programı sayesinde çok kolay arkadaş edindim ve okula adapte oldum” dedi.

Yeni kayıt Mehmet Öztürk ise Urfa’dan geldiğini ve kültürel olarak farklılıklarımız bulunduğuna dikkat çekerek; “İnsanları çok samimi, ülkeye ve üniversiteye kolayca alışabileceğimi düşünüyorum” şeklinde konuştu. Üniversite tarafından organize edilen oryantasyon programı boyunca çok eğlendiğini de sözlerine ekleyen Öztürk, programın içeriğindeki şehir turları sayesinde Kuzey Kıbrıs tarihi hakkında bilgiler edindiklerini belirtti.