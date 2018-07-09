Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Hazırlık Okulu ve Uluslararası Merkez tarafından her yıl geleneksel olarak organize edilen “UKÜ Yaz Akademisi” başladı.

Etkinliğe ilk iki haftada Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan, Belarus ve Özbekistan’dan yaklaşık 300 öğrenci kayıt yaptırdı. Yaz Akademisi Koordinatörü Berna Ozansoy, kayıtların hala devam ettiğini ve UKÜ Yaz Akademisi’nin7 hafta boyunca süreceğini bildirdi.

UKÜ Yaz Akademisi hakkında açıklamada bulunan Koordinatör Berna Ozansoy, yaz akademisinin Yabancı Diller Yüksekokuluve Uluslararası Tanıtım Ofisi bünyesinde gerçekleştirildiğini belirterek, öğrencilere hem akademik hemde sınıf dışında konforlu ve eğlenceli ortamlarda İngilizce eğitimi vermek amacıyla düzenlendiğini kaydetti.

Öğrencilerin Yaz Akademisi kapsamında UKÜ İngilize Hazırlık Okulu okutmanları tarafından İngilizce eğitim alacaklarını belirten Ozansoy, ayrıca öğrencilerin KKTC’nin eşsiz güzelliklerini tanıyacaklarını ve ülkenin yaz turizmi faaliyetlerinden de yararlanacaklarını aktardı.

UKÜ Yaz Akademisi kapsamında öğrencilere yönelik Lefkoşa, Güzelyurt, Girne ve Mağusa’ya şehir turları düzenleyeceklerini de dile getiren Berna Ozansoy, bu sayede öğrencilerin hem öğrenip hem de eğlenceli vakit geçireceklerini kaydetti. Ozansoy, akademide yat turu, sinema, karaoke geceleri ve çeşitli spor faaliyetlerinin de gerçekleştirileceğini ifade etti.