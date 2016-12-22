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UKÜ VE ESENTEPE BİR ADIM ÖNDE

UKÜ VE ESENTEPE BİR ADIM ÖNDE

Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen yıldızlar liglerinde final serisi ilk karşılaşmaları dün akşam oynandı

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UKÜ Arena’da oynanan yıldız kızlar final serisi ilk maçında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) rakibi Yakın Doğu Üniversitesi’ni (YDÜ) 23-11 yenerek 1-0 öne geçti. Atatürk Spor Salonu’ndaki yıldız erkekler mücadelesinde ise Esentepe Belediyesi çekişmeli maçta YDÜ’yü 31-30’luk skorla mağlup ederek 1-0’lık avantaj yakaladı. Serinin ikinci maçları Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda Cumartesi günü oynanacak. Kazanılmış iki maç esasına göre oynanan final serisinde önde olan ekiplerin galip gelmesi halinde şampiyonların belli olma ihtimali mevcut.

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