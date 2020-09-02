UKÜ Uluslararası konferansa ev sahipliği yapıyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ev sahipliğinde, 2 – 4 Eylül tarihleri arasında uluslararası nitelikte çeşitli konferanslar gerçekleştiriliyor. Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), Bilim Eğitim ve Teknoloji Derneği (TASET) , TOJET Dergisi, TOJSAT Dergisi, TOJNED Dergisi, Amerika Eğitim İletişimi ve Teknolojileri Kurumu (AECT), Sakarya Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ile Governor State Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilecek olan konferansların açılış etkinliğinde, UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri ve YÖKAK Başkanı Muzaffer Elmas birer konuşma gerçekleştirecek.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden 100’ün üzerinde konuşmacı

Uluslararası Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Konferansı (INTE), Uluslararası Bilim ve Teknoloji Konferansı (ISTEC), Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı (IETC), Uluslararası Öğretmen Eğitimi Konferansı (ITEC), Uluslararası Medya Çalışmaları Konferansı (ITICAM) ve Uluslararası Kadın Araştırmaları Konferansı (IWSC)’nın gerçekleştirileceği organizasyonda, 100’ün üzerinde akademisyen ve uzman sunum yapacak. Düzenlenecek olan çevirimiçi konferanslar kapsamında Amerika, İngiltere, Tayland, İtalya, Portekiz ve Türkiye’den 14 davetli konuşmacı eğitim, bilim ve teknolojik gelişmeler konusunda konuşma yapacak. Çevrimiçi konferanslarda 100’ün üzerinde akademisyen ve uzman kişi de sunum gerçekleştirecekler.