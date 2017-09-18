UKÜ Oryantasyon Günleri devam ediyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ),2017-2018 Akademik Yılı yeni dönem öğrenci kayıtları dolayısı ile Öğrenci Karşılama ve Oryantasyon Günleri son hızla devam ediyor.

Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi’ne bağlı Sosyal Aktiviteler Koordinatörlüğü tarafındandüzenlenen UKÜ oryantasyon günleri Telsim ana sponsorluğunda gerçekleştiriliyor. Yeni kayıtlı öğrenciler için düzenlenen oryantasyon programı, öğrencilerin hem üniversiteye hem de Kuzey Kıbrıs’a uyum sağlama süreçlerini kolaylaştırmak amacı taşıyor.

Öğrenci karşılamaları ile başlayan UKÜ oryantasyon günleri; kültürel şehir turları, üniverite olanaklarının tanıtımı ve eğlence etkinliklerinden oluşuyor.

Üniversite öğretim görevlileri tarafından oryantasyon günleri süresince bilgilendirilecek olan öğrenciler; Kuzey Kıbrıs’ı tanımak için Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa şehir turlarına katılacaklar. Öğrencilerin üniversite yaşamlarına iyi bir motivasyonla başlamalarını sağlamak amacıyla tanıtım gezilerinin yanı sıra geniş çaplı etkinlikler de düzenleniyor.

Program kapsamında öğrenciler ile öğretim kadrosunu tanıştırmak ve kaynaştırmak amacıyla Hoşgeldin Kokteyli düzenleniyor. Düzenlenecek olan kokteylde öğrenciler, akademisyenlerle tanışma fırsatı ve üniversitenin sunduğu olanakları da öğrenme şansı yakalıyor. Program kapsamında öğrencilere Kıbrıs gecesi ve sinema gecesi de düzenleniyor. Oryantasyon programı Dereboyu’nda düzenlenecek eğlence ile son bulacak.