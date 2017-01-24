UKÜ öğrencisi “All Star” sahnesinde

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Dans Kulübü Başkanı, Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Ezgi Can, Ülker Sports Arena İstanbul’da gerçekleşen “All Star Spor Toto 2017” Asya - Avrupa karşılaşmasında sahne aldı.

Türkiye’nin öne çıkan dans okullarından “Dans Fabrika” ekibiyle birlikte sahne alan Ezgi Can, Dans Fabrika ile çalışmak ve bu gösteride yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Üç günde 17 saat prova yaptıklarını ancak zor şartlar altında bile provadan gülümseyerek çıktığını ifade eden Can, tüm dünyanın canlı yayında izlediği All Star gibi bir platformda sahne almanın kelimelerle tarif edilemeyeceğini aktardı.

UKÜ Dans Kulübü Başkanı Ezgi Can, bu süre zarfında dünyanın en iyi dansçılardan Dez Soliven’ın atölye çalışmalarına katıldığını kaydederek, “Dez Soliven ile dans etmek aklımın ucundan geçmezdi. Dünya Hiphop Şampiyonu Royal Family dans ekibinden olması benim için ayrı bir öneme sahip. Hayalim Los Angeles’a gitmek ancak Los Angeles rüzgarı buraya geldi ve kendimi geliştirme fırsatı buldum.” dedi.

“UKÜ’yü dansın kalbi yapmak istiyorum”

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Dans Kulübü’nün Türkiye’de birçok kişi tarafından tanındığını belirten Kulüp Başkanı ve İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Ezgi Can, UKÜ’yü dansın kalbi yapmak istediğini ve okulunu projeleriyle en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını vurguladı.