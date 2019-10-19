UKÜ Öğrenci Kulüpler Şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) geleneksel “Öğrenci Kulüpleri Şenliği” bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

“Öğrenci Kulüpler Şenliği” çerçevesinde sağlık, bilim, kültür, iletişim, hukuk, edebiyat, tiyatro ve spor alanlarını içeren 40’tan fazla kulüp, tanıtımlarda stant açtı.

UKÜ Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi (ÖGDM) bünyesinde yer alan Öğrenci Kulüpler Koordinatörlüğü tarafından organize edilen ve 3 gün süren şenlikte; kulüp başkan ve temsilcileri kendi uzmanlık alanları çerçevesinde kurdukları kulüplerin tanıtımını yaptılar.

UKÜ Öğrenci Merkezi’nde gerçekleştirilen kulüp tanıtım etkinliğinde, öğrencilere yapılan kulüp tanıtımları yanı sıra 2019-2020 akademik yıl boyunca kulüplerin gerçekleştirmeyi hedefledikleri projeler hakkında da bilgi verildi.

ÖGDM Müdürü Gamze Atay, 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi Kulüp Şenlikleri’nde tüm öğrencilere, kulüplere üye olmanın ve fiili olarak görev almaları için bilgilendirme yaptıklarını dile getirerek, bu sayede onların sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak istediklerini açıkladı. UKÜ’nün büyük bir aile olduğunu da ifade eden Atay, yeni akademik yılın tüm öğrencilere başarı getirmesi temennisinde bulundu.

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü 1. Sınıf öğrencisi Kevser Duran ise UKÜ kampüsünün canlı, ferah, yeşile önem veren bir kampüs olduğunu belirterek, UKÜ’nün renkli ve çok kültürlü yapısı ile sosyal çevresini geliştirebileceğini aktardı. Duran, “Üniversitede yapılacak etkinliklerle birlikte boş zamanlarımı daha eğlenceli hale getirmek istiyorum” ifadelerini kullanarak, kendini geliştirebileceği belli başlı kulüplere üye olduğunu da söyledi.