UKÜ Mühendislik Fakültesi yeni akademik yıla hazır

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Mühendislik Fakültesi 2018-2019 Akademik Yılı’na hazır.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çelik, UKÜ’nün bir çok prestijli öğretim ve akredite kurumları ile uluslararası öğrenim fırsatı sunduğunu belirtti. Mühendislik Fakültesi’nde 5 bölüm olduğunu ifade eden Çelik, bu bölümlerin altında ise toplamda 12 lisans programının yer aldığını açıkladı.

Prof. Dr. Çelik, Üniversitenin en köklü bölümleri arasında olan, İnşaat Mühendisliği İngilizce Lisans Programı, Endüstri Mühendisliği İngilizce Lisans Programı, Elektrik-Elektronik Lisans Programı ile Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programlarının Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından aktredite edildiğini ifade etti. Akredite edilen programlara ayrıca MÜDEK tarafından “Avrupa Mühendislik Akreditasyonu Etiketi (European Accredited Engineer Label EUR-ACE)” verildiğini de aktaran Çelik, diğer bölümlerin ise akreditasyon çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. MÜDEK’in Washington Accord tarafından tanınırlığının da olduğunu bildiren Prof. Dr. Çelik, Washington Accord’un mühendislik eğitimi programlarını akredite eden kurumların birbirlerini tanımalarını sağlayan küresel bir anlaşma olduğunu açıkladı. Prof.Tahir Çelik, bu sayede MÜDEK tarafından akredite edilmiş UKÜ Mühendislik Fakültesi programlarından mezun olacak öğrencilerin diplomalarına Washington Accord’a üye diğer aktreditasyon kurumlarının ülkelerinde de denklik verildiğini bildirdi.

Mühendislik Fakültesi lisans programlarında her türlü laboratuvar ve donanımın mevcut olduğuna dikkat çeken Çelik, Bilim ve Teknoloji binasında fakültenin kullanımı için toplam 36 tane laboratuvar bulunduğunu belirterek, özellikle Çevre Mühendisliği ve Biyomühendislik alanlarında bölgede en gelişmiş ekipman ve laboratuvarlara sahip olduklarını kaydetti.Prof. Dr. Çelik, fakültenin profesyonel akademik kadrosuyla ve üniversite yönetiminin katkılarıyla çeşitli prestijli kurumlarla işbirliğinde bulunduklarını aktarırken, TUBİTAK ve Avrupa Birliği Projeleri’nde de yer aldıklarını belirtti.