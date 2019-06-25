UKÜ mezuniyet töreni 28 Haziran'da

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) 2018–2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni 28 Haziran Cuma günü gerçekleşiyor. Tören,Üniversite’nin Haspolat yerleşkesinde bulunan Amfi Tiyatro’da saat 19.30’da başlayacak.

Protokol konuklarının onurlandıracağı mezuniyet töreninde Eczacılık, Eğitim, Fen–Edebiyat, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakülteleri ile Sağlık Bilimleri, Turizm ve Otel İşletmeciliği ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulları’ndan lisans ve Adalet Meslek Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu’ndan ön lisans, Lisansüstü Eğitim–Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’nden de yüksek lisans ve doktora olmak üzere 1600’ün üzerinde öğrenci mezuniyet gururu ve sevinci yaşayacak.

Açılış seremonisi ile başlayacak program, dereceye giren mezun konuşmaları ve bahar dönemi mezunlarına diplomalarının verilmesi, UKÜ Uluslararası Kora performansı, kep atma töreni ve havai fişek gösterisi ile sona erecek.

Kurulduğu 1997 yılından bu yana sürekli gelişen ve büyüyen UKÜ, 2018-2019 Akademik yılı bahar döneminde, 1426 önlisans ve lisans mezunu, 200 yüksek lisans ve doktora mezunu ile bölgedeki ekonomilere katkı sağlamaya ve kaliteli eğitimin adresi olmaya devam edecek.