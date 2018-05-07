UKÜ, “Lütfiye Özipek’le Coşacak

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi bünyesinde bulunan Sosyal Aktiviteler Koordinatörlüğü tarafından organize edilen “UKÜ 20. Bahar Şenlikleri-CONNECT” kapsamında ülkenin sevilen sanatçısı Lütfiye Özipek, 9 Mayıs Çarşamba akşamı saat 21:30’da UKÜ Amfi Tiyatro’da konser verecek.

UKÜ’nün düzenlediği en büyük kültür-sanat festivali olma özelliğini taşıyan Bahar Şenlikleri, 09- 12 Mayıs tarihleri arasında UKÜ Kampüsü’nde gerçekleşecek. Festival kapsamında yer alacak tüm konser ve etkinlikler, halkımıza açık ve ücretsiz olarak gerçekleşecek.

UKÜ 20. Bahar Şenlikleri kapsamında sahne alacak olan ülkenin sevilen sanatçısı Lütfiye Özipek’in yanı sıra Türkiye’nin önde gelen sanatçılarından Hadise ve Aydilge de yer alacak. Şenliklerin son günü olan 12 Mayıs tarihinde ise Romanya’nın sevilen sanatçılarından Brianna, Monoir, Cira ve Kate Linn sahne alacaklar.

Bahar Şenlikleri’nin 20’incisinin kutlanacağı 9-12 Mayıs tarihleri arasında insanları, kültürleri, sanatı ve gençleri bir araya getirme amacı ile ‘CONNECT’ teması adı altında hem eğlendirici konserler hem de farkındalık yaratacak etkinliklerle birleştirerek, köprüler kurmayı amaçlamaktadır.