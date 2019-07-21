UKÜ kulüpleri sorumluluk bilincini artırmayı amaçlıyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi, Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü Naziyet Uzunboylu, UKÜ’de faal olan öğrenci kulüplerinin öğrencilerine kişisel gelişim olanakları sunarak, sorumluluk bilinci sağladığını açıkladı.

Koordinatör Naziyet Uzunboylu, üniversitede sağlık, bilim, kültür, iletişim, hukuk ve spor alanlarını içeren her türlü ilgi alanı kapsamında 47 kulübün bulunduğunu belirtti. Uzunboylu, üniversite hayatının en faydalı aktivitelerinden birinin öğrenci kulüplerinde aktif olarak görev almak olduğuna dikkat çekerek, “Öğrenci kulüpleri çalışmaları kapsamında öğrencilerimiz bire bir sorumluluk alma, paylaşma ve ekip çalışması gibi becerileri gelişiyor; kulüp aktivitelerine katılarak farklı disiplin ve kültürlerden kazandıkları yeni arkadaşlıklar ile sosyal çevrelerini genişletiyorlar” şeklinde konuştu.

Naziyet Uzunboylu, Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi bünyesinde yer alan öğrenci kulüplerine öğrencilerin tamamen gönüllülük esası ile üye olduklarını dile getirerek, “Öğrencilerimiz isterlerse öğrenci kulübü yönetim kadrolarında kendilerine yer bulabilir veya sadece kulüplere üye olarak etkinliklere katılabilirler” dedi. Yönetim kadrosunda yer almanın en büyük avantajının takım çalışmasını öğrenmek olduğunu belirten Uzunboylu, öğrencilerin bu süreçte planlama ve koordinasyon becerisi kazandıklarını da dile getirdi. Uzunboylu, “Kulüplerde öğrenciler, UKÜ’nün desteği ve olanakları ile aktivitelerin planlama ve uygulama süreçlerinin yürütülmesi konusunda deneyim kazanıyor, birlikte düzenledikleri aktiviteler ile üniversite yaşamlarında keyifli zaman geçirerek akademik kazanımlarının yanında diğer alanlarda kişisel gelişimlerine yatırım yapıyorlar” şeklinde konuştu.