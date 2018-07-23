UKÜ İletişim Fakültesi akreditasyon çalışmaları ilerliyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü akreditasyon çalışmaları son hızla ilerliyor. İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Seçim, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler program akreditasyonu için Türkiye’den “İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu’na (İLEDAK)” başvuru yapıldığını ve sürecin 20 Nisan 2018 tarihinde başladığını kaydetti.

İLEDAK’ın genel değerlendirme ve akreditasyon süreci kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Seçim, “Fakülte’de İLEDAK’ın belirlediği standartlar ile iç ve dış paydaşların gereksinim ve taleplerine uygun olarak müfredat ders programında iyileştirmeler yapıldı, ders içerikleri yenilendi, öğretim elemanlarının akademik gelişimlerine katkı sağlamak üzere ‘Fakülte İçi Seminerler’ uygulaması başlatıldı” şeklinde konuştu.

İLEDAK tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda alınacak akreditasyonun, öğrenci memnuniyetini yükseltmek, mezunların istihdam olanaklarını artırmak ve üniversiteler arası öğrenci ve öğretim elemanı değişimini kolaylaştırmak açısından büyük katkı sağlayacağını belirten Prof. Dr. Hikmet Seçim, değerlendirici heyetin Ekim 2018’de Fakülteleri’ni ziyaret edeceklerini de sözlerine ekledi.