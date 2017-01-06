UKÜ’ de “Aşk ve Şiir” konuşuldu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ)’nde Kütüphane Müdürlüğü tarafından, “Aşk ve Şiir” konulu etkinlik düzenlendi.

Çevik Uraz Konferans Salonu’nda yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü’nü kutlamak ve öğrencilerin sınav stresini azaltmak amacıyla düzenlenen etkinlikte ayrıca akademik hayatın yanı sıra sosyal olarak da kazanım sağlamak hedeflendi. Farklı ülkelerden bir araya gelen öğrencilerin yan flüt, gitar ve piyano eşliğinde kendi yazdıkları şiirleri okudukları etkinlikte, aşk temalı lirik danslar da izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Düzenlenen etkinlikte şair kimliğinin yanı sıra Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Arif Albayrak ile Televizyon Programcısı ve Köşe Yazarı Ayşe Tural kendi şiirlerini öğrencilerle paylaşırken, sevginin her kötülüğü yenebileceğine vurgu yapıldı.

“Aşkın sizin limanlarınızı terkedip, başka limanlara gitmesine izin vermeyin”

Sanatçı ile sanatın öğrencilerle buluştuğu etkinliklerde paylaşılan sevgi dolu notları köşe yazarlığını yaptığı gazetede yayımladığını aktaran Ayşe Tural, bu notların kendi duygu dünyasına da katkıda bulunduğunu belirtti. “Sizler ruhumda çiçekler açıyorsunuz, bu sayede daha güzel aşk şiirleri yazıyorum” diyen Tural, aşkın ve sevginin hayatın mucizesi olduğunu ifade etti. Aşk ve sevgiye sahip çıkılması gerektiğinin önemini vurgulayan Ayşe Tural, “Aşkın sizin limanlarınızı terkedip, başka limanlara gitmesine izin vermeyin.” dedi.

“Bu tür etkinlikler bilimsel eğitim kadar önemli”

Üniversitelerin düzenlediği bu tür etkinliklerin bilimsel eğitim kadar önemli olduğunu dile getiren Dr. Arif Albayrak ise, “Bir genç yetişirken sadece bilimsel doneleri almakla yetişmiyor, aynı zamanda sosyal ve kültürel olarak da kendini yetiştirmelidir.” dedi. Albayrak, yine bu tür etkinlikler sayesinde şiir yazabilen gençlerin de keşfedildiğini aktardı. Aşkın dünyanın en derin ve en geniş duygusu olduğunu ifade eden Arif Albayrak, şiir ve aşkın birbiriyle örtüştüğünü dile getirdi. Şiirin ana konusunun sevgi ve aşk olduğunu kaydeden Albayrak, “Bu kimi zaman bir memleket sevgisi, kimi zaman anneye ya da sevgiliye duyulan sevgidir. Bu sevginin en güzel ifade şekillerinden birisi şiirdir.” dedi.

“Dünyada her şey sevgiyle düzelebilir”

Kütüphane Müdürü ve Kütüphane Kulüp Başkanı Gülten Sala Lay ise ilk kez düzenledikleri “Aşk ve Şiir” konulu bu etkinliğin yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlandığını belirtti. Etkinliğin sınav öncesi öğrencileri motive etmek amacını da taşıdığını aktaran Lay, dünyada yaşanan tüm olumsuzlukların yine sevgi ile düzelebileceğine inandıklarını ve bunu öğrencilerle paylaşmak istediklerini dile getirdi. Gülten Sala Lay, etkinlikte katılımcılara sorulan “Aşk nedir?” sorusuna verilen cevapların yine Kütüphane Müdürlüğü tarafından, Kütüphane Sergisi’nde yer alacağını belirtti.