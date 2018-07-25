UKÜ Çizgi Film ve Animasyon Bölümü öğrenci alımına devam ediyor   

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin Çolak YÖK ve YÖDAK denkliği ile yeni kurulan Çizgi Film ve Animasyon Bölümü öğrenci alımları devam ediyor.

Çizgi film ve animasyonun son yıllarda öne çıkan meslek alanlarından biri olduğuna işaret eden Doç. Dr. Çolak, bu alanın yapılan araştırmalarda geleceğin meslek alanları içerisinde gösterildiğini kaydetti.

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü olarak hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Çolak, 2018-19 Güz Dönemi’nden itibaren Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alımına başladıklarını ve Çizgi Film ve Animasyon Laboratuvarı dahil olmak üzere üniversite olarak ciddi bir yatırımda bulunduklarını aktardı.

Doç. Dr. Çolak, Çizgi Film ve Animasyon Bölümü’nün üç bölümün bileşiminden oluşan bir bölüm olduğunu dile getirerek, “Görsel İletişim Tasarımı ile Grafik Tasarım Bölümleri, Çizgi Film ve Animasyon Bölümü; bu üç alanı kendi bünyesinde barındırıyor” dedi.

Çolak: Diğer Alanlardan Farkı

Bu alanın diğer meslek alanlarından farklı olduğunu ve mezun olacak öğrenciler için iş imkanları hakkında konuşan Çolak, “Mezunumuz hem reklam ve tasarımla ilgili kurumlarda grafik tasarımcı olarak hem de sinema, televizyon ve reklamclılık sektörlerinin bugün yoğun olarak ihtiyaç duyduğu çizgi film tasarımcısı, animatörler olarak iş bulabilirler” ifadelerini kulandı. Çolak, ayrıca sinema, televizyon ve ses kurgu derslerini de içerdiğinden dolayı bölüm mezunlarının radyo, televizyon ve film prodüksiyon şirketlerinde kurgucu olarak çalışabileceklerini açıkladı.

Üniversiteye yeni başlayacak olan öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Doç. Dr. Çolak, üniversite ve bölüm seçiminde stratejik düşünmenin önemine değinerek, çizgi film/animasyon gibi geleceğin meslek alanları içerisinde gösterilen bölümlerde eğitim almanın öğrencilere mezuniyetleri sonrasında pozitif anlamda büyük katkı sağlayacanı kaydetti.