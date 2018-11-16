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UKÜ alt geçidinde kaza, yaralı yok

UKÜ alt geçidinde kaza, yaralı yok

Lefkoşa - Mağusa anayolu üzerinde bulunan UKÜ alt geçidinde bu sabah kaza meydana geldi

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Lefkoşa - Mağusa anayolu üzerinde bulunan UKÜ alt geçidinde bu sabah kaza meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgide, alt geçitte GE 896 plakalı araç sürücüsü Eren Törer (E-34) tek yön levhasına riayet etmeden alt geçitten geçmeye çalıştı. O esnada karşı istikametten gelmekte olan Riyat Kudret (E-38) yönetimindeki ET 698 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, polisin soruşturması sürüyor.

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