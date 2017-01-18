Ukraynalı şüpheli polisin elinden kaçtı



Rusya polisi tarafından uyuşturucu suçundan aranmakta olan ve Güney Kıbrıs’ta geçen Temmuz ayında yakalanan 42 yaşındaki Arthur Caribyan Kuznetsov’un, mahkeme avlusunda polisin elinden kaçtığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Kuznetsov’un yakalandığı günden beri Kıbrıs Rum Merkezi Cezaevi’nde tutulduğunu; önceki gün de Rusya’ya iadesiyle ilgili davanın görülmeye başlanacağını ve polis eşliğinde öğle saatlerinde mahkemeye getirilen Kuznetsov’un bir anda polisin elinden kurtularak kaçtığını yazdı.

Haberde, Kuznetsov’un işbirlikçisinin mahkeme binasının yanında motosikletle beklediği ve Kuznetsov’u alarak gözden kaybolduğu belirtildi.



