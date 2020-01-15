Ukranya uçağının vurulma anı görüntülendi

New York Times gazetesi, Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının İran'a ait iki füzeyle vurulduğunu gösteren yeni bir görüntü yayınladı.

İranlı bir kişi tarafından çekilen ve Youtube'a yüklenen ve New York Times tarafından analiz edilen yeni görüntüler, Tahran'dan havalandıktan dakikalar sonra düşen Ukrayna uçağının 30'ar saniye arayla fırlatılan İran'a ait iki füzeyle vurulduğunu gösteriyor.

Füzelerin uçağa yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki bir askeri üsten fırlatıldığı ifade edilen haberde ayrıca, uçağın transponder (uydu alıcı-verici) sinyalinin ilk füzenin uçağı vurduktan sonra devre dışı kaldığı belirtildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

Tahran yönetimi, başta uçağın İran ordusu tarafından düşürüldüğü iddialarını reddetmiş, ancak olaydan 3 gün sonra İran Genelkurmay Başkanlığı, yolcu uçağının "cruise (seyir) füzesi" olarak algılandığını ve kısa menzilli füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmişti.