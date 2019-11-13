UIusoy Konsey bilgilendirildi

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, bu sabah Ulusal Konseyi bilgilendirdi.

Rum haber kaynaklarına göre, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Ulusal Konsey toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda, Anastasiadis ile Hristodulidis’in, Ulusal Konsey’i Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için atadığı Geçici Özel Danışman Jane Holl Lute’un müzakerecilerle yaptığı telekonferans ve AB’nin Türkiye aleyhindeki yaptırımları konusunda bilgilendirdiğini söyledi.

Prodromu, Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği muhtırayla ve BM’de gerçekleştirdiği temaslarla ilgili bilgilendirme yaptığını da belirtti.

Anastasiadis’in Berlin’deki görüşmeye iyi niyetle ve atılacak adımları tartışmak için net siyasi iradeyle gideceğini kaydeden Prodromu, liderlerin 9 Ağustos’ta yaptığı görüşmede vardıkları uzlaşı zemininde, referans şartlarında anlaşma sağlanabileceğini belirtti.

Prodromu, Anastasiadis’in hellim dosyası hakkında da Ulusal Konsey’e bilgi verdiğini ifade etti.