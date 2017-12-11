Uğur öyle istedi: 0-1

K-Pet Süper Lig’in 12’nci hafta mücadelesinde son haftaların çıkışta ekibi Baf Ülkü Yurdu’na konuk olan Küçük Kaymaklı, rakibini 1-0 mağlup etti. Uğur Gök’ün 59’uncu dakikada kaydettiği gol yeşil siyahlılara galibiyeti getirirken, bu sonuçla üç haftalık galibiyet hasreti de sona ermiş oldu. Karşılaşmada K.Kaymaklı’nın bir, Baf Ülkü Yurdu’nun iki topu direkten döndü. Bu sonuçla Baf Ülkü Yurdu 17 puanda kalırken, K.Kaymaklı puanını 22’ye yükseltti.

STAT: Üner Berkalp Stadı

HAKEMLER: Serhan Şimşek**, Kaan Koday**, Zekai Töre**

BAF ÜY

Erdoğan Nay**

Mustafa Tekpınar**

Arif Öztürk**

(Dk.84 H. Topaloğlu)

Joseph Obidiaso*

Felix Obada*

Lawal Murtadah**

Ahmet Hatay*

Hüseyin Hürben*

Azat Tip**

Hasan Sedatgil*

(Dk.68 Berk Çakır)*

Hamis Çakır**

K.KAYMAKLI

Ali Duvarcı**

Çağrı Kıral***

Berkem Nurdal***

Mehmet Kaygısız***

Turgut K. Çoban***

Hüseyin Adal**

Hüseyin Sadıklar**

(Dk.53 E. Sarki)*

Bayram Anday***

(Dk.87 Yağış)

Mamut Saine**

Uğur Gök***

Mustafa Yaşınses**

(Dk.73 Remzi)*

GOL: Dk.59 Uğur Gök (K.Kaymaklı)

SARI KART: Dk.24 Joseph, Dk.56 Hamis (Baf ÜY) – Dk.55 M. Kaygısız (K.Kaymaklı)