ÜFÜRE ÜFÜRE

Yorulduk!

Hani hükümetler değil sadece...

Bu “hükümetçilik oyunları” yordu, hepimizi...

Kendi yalanlarına inanan riyakarların geçmişlerini inkar eden duruşlarına değil isyanımız.

“Şaşırıyoruz” ya!

İşte buna şaşıyorum asıl...

* * *

Farkında mısınız?

İnsanlığa, adalete, eşitliğe, etiğe dair en doğal değerleri dahi "protokol"e yazıyoruz.

Böylesi bir "güvensizlik" var, böylesi bir "şüphe..."

Çok daha açık söyleyelim:

Böylesi bir çürüme!

* * *

Şimdi birisi benimle ortak gazete çıkaracak olsa...

Ve önüme bir metin koysa:

“Yalan yazmayacaksın...”

“Rüşvet almayacaksın...”

“Kağıt çalmayacak, mürekkep aşırtmayacak, el altından haber satmayacaksın...”

Yüzüne bakmam!

* * *

Yeni hükümetin protokolüne göre “sahtekarlık” yasaklanıyor (!)

“Eşe dosta kıyak geçmeyecek, arazi vermeyecek, yakınlarımızı haksız yere işe almayacağız” diye taahhüt veriliyor.

Resmen... İmzayla... Mühürle...

Ne bu böyle?

* * *

“Önceden üleşilenler ne olacak” meselesine girilmemiş, iyi ki (!)

* * *

En doğalında olması gerekenleri kayıt altına alıyor, imzayla onaylıyor, üzerine bir de pul basıyoruz.

- “Bak hükümet kuruyoruz ama dolandırıcılık yok ha!”

“Çalmayacak, soymayacak, üleşmeyecek, dolandırmayacak” diye yazılı taahhüt veriliyor karşılıklı!

* * *

Çok daha ilginci var protokolde…

“İstihdamlar münhal ve sınavla yapılacak” diyor ama…

Bir “istisna” bırakılıyor.

“Bunun dışında her tür istihdam benzeri karar Başbakan ve Başbakan Yardımcısı’nın bilgisi ve oluru dahilinde alınacak.”

Onlar “he” derse, tamam!

* * *

Kıbrıs sorunu da önemli!

Diyor ki yeni hükümet ortakları:

“Federal ortaklık tüketildi.”

Peki ne?

O yok!

* * *

“Federal ortaklık” istemeyen yeni hükümet, doğal gazda “federal çözüm” öneriyor, ne hikmetse !

* * *

Not ettiğim ve desteklediğim şu protokol maddesi önemli:

“Bakanlar ticaret yapamayacak, görevleri süresince varsa kazanç getirici diğer faaliyetlerine de son verecek.”

* * *

Bir de anlamadığım şu madde var:

Diyor ki, “Başbakanlık Denetleme Kurulu’na gönderilecek konular Başbakan ve Başbakan Yardımcısı arasında önceden istişare edilecek.”

Bir “nevi” süzgeç!

Kimisi akıp geçecek, kimisi bekleyecek.

Üfleye üfleye!

Bu kadar üfürükle, insanın bir yerleri şişecek.