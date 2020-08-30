ÜFÜRDÜ, EL AÇTI

YENİDÜZEN

Başbakan Ersin Tatar’ın tarikatı andıran ortamdaki görüntüleri sosyal medyada yayıldı, büyük tepki aldı. ‘Zikir’ olarak yorumlanan tahmin edilen duaların okunduğu ortamda bulunan Tatar’ın görüntüleri gündem oldu.

Lefkoşa Surlariçin’de dergâh olarak kullanıldığı öğrenilen bir evde görüntülenen ve kısa sürede sosyal medyada olay olan Başbakan Ersin Tatar, YENİDÜZEN’e konuştu.

“Cevap verecek değilim”

YENİDÜZEN Başbakan Ersin Tatar’a görüntüleri sordu. Tatar, ortamda kısa süreliğine bulunduğunu yayılan görüntülerin kim tarafından çekildiğini bilmediğini kaydetti.

“Tatar’ın ülkeye Cumhurbaşkanı olması ve ülkenin kâfirlerden korunması” sözleriyle dualar edilen toplantıda, çocukların da yer alması dikkat çekti.

‘Dini toplantı’ ya da ‘özel ziyaret’in nerede yapıldığı ve hangi grubun organizasyonu olduğu hakkında detaylı bilgi alınamadı.

Tatar, “Bu iş sarpa sarmaya başladı, görüntülerin kim tarafından çekildiğini bilmiyorum. Bu konuda cevap verecek değilim” dedi.

Din İşleri Başkanı Atalay: “Din işlerine bağlı bir yer değil”

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, görüntüleri YENİDÜZEN’e değerlendirdi. Atalay, edindiği bilgide görüntülerin çekildiği yerin Lefkoşa-Surlariçi’nde kişiye özel bir yer olduğunu belirtti.

Atalay, söz konusu yerin dergâh olarak kullanıldığı bilgisi edindiğini ancak zikir yapılmadığını toplananların ilahi okuduğunu söyledi.

Din İşleri Başkanı Atalay, konu dergâhın Din İşlerine bağlı bir yer olmadığını kaydetti.

Anayasa ve ‘Laiklik’ üzerinden tartışıldı..

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar’ın zikir görüntüleri Anayasa’nın laiklik ilkesi üzerinden de tartışıldı. Özellikle Anayasa’nın 1’inci maddesine dikkat çeken siyasi çevreler, seçim sürecinde “laiklik” ilkesinin tartışmaya açıldığını belirtti.

KKTC ANAYASASI Madde 1 “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanan LAİK bir Cumhuriyettir” diyor.

‘BÜYÜK DERGAH’

Öte yandan Başbakan Ersin Tatar’ın görüntülerini paylaşan kişilerin, “Büyük Türkiye dergahına KKTC Başbakanı ziyaretimize geldi” sözleri de dikkat çekti.

Gardiyanoğlu: "Seçim gezisi. Def ile dua.”

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu da bir açıklama yayınladı, Başbakan Tatar’ın ‘zikir’ olarak yorumlanan görüntülerinin ‘seçim gezisi’ olduğunu belirtti. Sadık Gardiyanoğlu, açıklamasında şunları söyledi: “ Genel Başkanımız, Başbakanımız Sayın Ersin Tatar’la seçim çalışmalarımız çerçevesinde çeşitli kesimlere yönelik ziyaretlerimizi zaman zaman sürdürüyoruz. 29 Ağustos gecesi de Lefkoşa Arapahmet Mahallesi’nde Derviş Paşa konağı yanında Osman Varan adlı kişinin kirasında olan bir mekana gittik ve burada 50-60 kişilik bir grupla sohbet ettik. Ayrılacağımız sırada ise Genel Başkanımıza mekanı dolaşması teklif edildi. Herkese karşı son derece saygılı olan Genel Başkanımız mekanı dolaşırken duvarda duran tefi gördü ve bunun niçin kullanıldığını sordu. Kendisine zaman zaman def kullanılarak dua edildiği ifade edildi ve 30 Ağustos nedeniyle şehitler için bir dua okunmasının söz konusu olduğu anlatıldı, bu duayı dinleyip, dinlemek istemediği soruldu. Sayın Başbakan da nezaket gösterip duayı dinleyebileceğini belirtti. Olay, videoda da görüldüğü üzere dakikalar içinde bitti. Yani, ortada ne bir Dergah ziyareti ne bir zikir toplantısına katılma söz konusudur. Bu görüntüyü alıp Genel Başkanımız aleyhine yaymaya çalışanlar yanılıyorlar.”