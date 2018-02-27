UFÜ’nden Azeri sağlık çalışanlarına yönelik eğitim

Uluslararası Final Üniversitesi ile Bakü’de bulunan BSC Outsourcing and Consulting firması işbirliğinde Azeri psikolog, pedagog, hekim ve psikolojik danışmanlara yönelik eğitim gerçekleştirildi. “Travma Geçiren Çocuklara Müdahale Teknikleri” başlığıyla gerçekleştirilen eğitim Uluslararası Final Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi Müdürü ve Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. N. Linda Fraim tarafından verildi.

TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİM BİR ARADA

Bakü’de çalışmalarını sürdüren psikolog, pedagog, hekim ve psikolojik danışmanların hizmet içi eğitimi kapsamında gerçekleştirilen ve iki gün süren “Travma Geçiren Çocuklara Müdahale Teknikleri Eğitimi” çerçevesinde ilk gün eğitimde travmanın temel teorileri ve travmanın fizyolojik, psikolojik ve sosyal etkileri ele alındı. Çocuklara yönelik cinsel istismar ve şiddetin de konuşulduğu eğitimin ikinci gününde ise uygulamalı eğitim çalışmaları gerçekleştirildi. Bu çerçevede katılımcılara tedavi planlaması, duygularla jenga, hamur çalışması, resim çalışmaları, kum havuzu ve progresif rahatlama teknikleri öğretildi. On altı saat süren eğitim çalışması yüz on kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.