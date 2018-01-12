Ufuk yeni takımına ısınıyor

K-Pet Süper Lig’de ilk yarıda Küçük Kaymaklı forması giyen, devre arasında Türkiye Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Alibeyköyspor’a transfer olan kaleci Ufuk Şimşek, yeni takımına ısınıyor. Alibeyköy ile Antalya’da kamp çalışmalarında yer alan genç eldiven, takımının oynadığı hazırlık maçlarında da forma şansı buluyor. Şimşek’in transfer olduğu Alibeyköy, TFF BAL 10. Grup’ta lider konumda bulunuyor. Ligde ikinci yarının ilk haftasını bay geçecek olan Alibeyköy, 21 Ocak’ta Kaynaşlı Belediyespor ile karşılaşacak. Ufuk Şimşek forma şansı bulması halinde yeni takımının formasını ilk kez resmi olarak giymiş olacak.