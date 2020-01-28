Ufuk Tomson’un vedası yasa boğdu…

Güzelyurt’un sevilen simalarından 60 yaşındaki Ufuk Tomson’un erken vedası sevenlerini yasa boğdu.

Ufuk Tomson’un bir süre önce tedavi gördüğü Türkiye’de beyin ameliyatı geçirdiği ve sağlık sorunları olduğu öğrenildi.

Güzelyurt Fatih Camii’nde bugün ikindi namazının ardından Yuvacık Mezarlığı'na defnedilecek olan Tomson’un vefatı başta ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm Güzelyurt bölgesini yasa boğdu.

Barış ve çözüm mücadelesinde uzun yıllar emek veren Tomson’un vefatı siyasi çevrelerde de büyük üzüntüye neden oldu.