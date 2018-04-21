Ufuk profesyonelliğin eşiğinde

Ligin ikinci yarısında BAL Ligi takımlarından İstanbul Alibeyköy takımında filiz lisans çıkaran Ufuk Şimşek, forma giydiği 11 karşılaşmada 1 mağlubiyet, 3 beraberlik, 7 galibiyet alarak takımının gruptan birinci çıkmasına büyük katkı yaptı. Alibeyköy yarın Şile’yi mağlup ederse Spor Toto 3. Lig’e yükselecek

Hüseyin KIRAL

Futbol hayatını sezonun ikinci yarısından itibaren Türkiye Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10. Grup takımlarından İstanbul Alibeyköy takımında sürüdüren Küçük Kaymaklı’nın eski file bekçisi Ufuk Şimşek, yarın oynayacakları Şile Yıldızspor maçı kazandıkları takdirde Türkiye Spor Toto 3. Lig’e yükselecek. Kulüp yönetimi ile yaşadığı sorunlar nedeni ile sezonun ikinci yarısında Alibeyköy takımına giden ve filiz lisans çıkarıp futbol hayatına devam eden Şimşek, takımı ile bugüne kadar ikinci yarının ilk iki maçı hariç, son 11 karşılaşmasında forma giydiğini belirtti. Şimşek takım olarak yarın oynayacakları Şile Yıldızspor karşılaşmasına kilitlendiklerini, kazanmaları durumunda kulüp yönetiminin de isteği doğrultusunda profesyonel olarak futbol hayatına devam edebileceğini söyledi.

Şimşek: “burada kendimi yeniden buldum”

2011 - 2012 futbol sezonunun devre arasında Baf Ülkü Yurdu takımından Küçük Kaymaklı’ya bonservisli olarak transfer olan Ufuk Şimşek, burada bulunduğu 7 sezon içinde Bostancı Bağcıl ve GAÜ Çetinkaya takımlarında geçici olarak forma giydiğini belirtirken, içinde bulunduğumuz sezonda ise devre arasında takımdan ayrılarak Türkiye’ye gittiğini söyledi. Genç file bekçisi, Alibeyköy’de yeniden kendini bulduğunu, sezonun ikinci yarısı takıma katılması ile birlikte kendisine güvenenleri yarı yolda bırakmadığını, oynadığı maçlarda çok iyi performans sergileyerek takımının grubu lider tamamladığını söyledi. Yarın oynayacakları karşılaşmaya çok önem verdiklerinin altını çizen Şimşek, “Bir başka gruptan lider olarak yükselen Şile Yıldızspor takımı ile çok önemli bir maça çıkıyoruz ve kazanan kendini profesyonel ligde bulacak” dedi.

“Şartlar çok iyi, kalmak istiyorum”

Şile Yıldızspor karşılaşmasını kazanmaları durumunda sezonu tamamlamış olacaklarını ancak kaybetmeleri durumunda mağluplar grubunda gelen takımla eşleşerek bir maç daha yapacaklarını belirten Şimşek, “Burada bulunduğum süre zarfında kulüp başkan ve yönetimi bana çok kolaylıklar sağlarken, hocam da bana hep birinci kaleci olarak takımda yer verdi. Çok mutluyum ve şartlar uygun olduğu takdirde kalmak istiyorum” dedi. Şimşek, bazı BAL ligi takımlarından kendisine transfer tekliflerin olduğunu ancak ilk tercihini teklif olduğu takdirde Alibeyköy’den yana kullanacağını belirtti.