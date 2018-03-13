UFÜ’den önemli temsiliyet

Uluslararası Final Üniversitesi, Ankara’da düzenlenen Baki Projesi Çalıştayı’nda temsil edildi. Dünyanın seçkin üniversitelerinin temsil edildiği. Bilgisayar teknolojilerinden yararlanılarak Baki Divanı’nın dijital edisyonunun oluşturulması, Osmanlı edebiyatında bilgisayar teknolojilerinin yararlanılmasını hedefleyen çalıştayda Uluslararası Final Üniversitesi’ni Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşe Dalyan temsil etti.

FİNAL ÜNİVERSİTESİ, SEÇKİN ÜNİVERSİTELER ARASINDA DAVET ALDI

Uluslararası Final Üniversitesi, yaklaşık bir yıldan bu yana Washington Üniversitesi önderliğinde Bilkent Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İstanbul Üversitesi, New York Üniversitesi, Londra Üniversitesi, Duke Üniversitesi, Oxford Üniversitesi, California Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi başta olmak üzere uluslararası mecrada pek çok üniversitenin katılımıyla oluşan ve Osmanlı Edebiyatı ve Bilgisayar Mühendisliği alanlarının değerli akademisyenleri tarafından sürdürülen Baki Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen çalıştaya davet edildi. Baki Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmaların sunumları ve tartışmaları yapılan oturumlarda Uluslararası Final Üniversitesi’ni öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşe Dalyan temsil etti.

BAKİ PROJESİ

Baki projesi, Latin harfli olmayan alfabe sistemlerinin çok yönlü/büyük ve karmaşık yazma geleneklerinin sorunlarına ilişkin dijital teknolojileri uygulamak, büyük bir yazma geleneğinin gelişimini ve tarihçesini görüntüleme/görselleştirme ve tanımlama uygulamaları için dijital araçlar üretmek ya da mevcut araçları uyarlamak gibi amaçlar taşıyan bir projedir. Bunun yanında işbirliğine dayalı büyük ölçekli bir yazma edisyonu yaratma projesi için yeni yöntemler geliştirmek, tanınmış bir Osmanlı şairinin divanının örnek teşkil edecek dijital bir edisyonunu oluşturmak gibi amaçlamaktadır.