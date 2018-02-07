UFÜ’den öğrencilere destek

Uluslararası Final Üniversitesi lise son sınıf öğrencilerinin geleceklerine yön verirken bilinçli tercihler yapabilmesine katkı koymak amacıyla, üç gün süren ‘Girişimcilik ve Kariyer Kampı’ düzenledi. Söz konusu kamp süresince iş ve eğitim dünyasından önemli isimler ve psikologlar öğrencilerle bir araya geldi. Çeşitli söyleşi ve atölye çalışmalarının gerçekleştirildiği kamp süresince, Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı ve Uluslararası Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı, aynı zamanda TÖDER Başkanı İbrahim Taşel, Malpas Otel Genel Müdürü Mert Bölükbaşı, Sabah Gazetesi Eğitim Yazarı CNN Türk Programcısı Sait Gürsoy, Psikolog Yrd. Doç. Dr. Linda Fraim, Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel, Eğitim Uzmanı ve Okan Üniversitesi Aday İlişkileri Müdürü Servet Gülsün Şirin ve Teknoloji Uzmanı ve Lala Eğitim Kurucusu Furkan Taşel lise son sınıf öğrencileriyle bir araya geldi. Üç günlük programı tamamlayan öğrencilere katılım sertifikaları verildi.

“SEVDİĞİNİZ MESLEKLERE YÖNELİN”

Uluslararası Final Üniversitesi tarafından organize edilen ve üç gün süren “Girişimcilik ve Kariyer Kampı”, gerek profesyonel hayata gerekse üniversite eğitimine hazırlanan lise son sınıf öğrencilerinin önemli bir dönemeçte bulundukları bu süreçte, çizecekleri yolu belirlerken kendilerini tanımaları, profesyonel hayattan örneklerle karşılaşmaları ve bilinçli bir şekilde geleceklerine yönelik yol haritası belirleyebilmelerine destek olmak amacıyla gerçekleştirildi. Kampın açılış töreninde konuşan Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak, gelecek hayatlarının önemli bir bölümünü oluşturacak mesleklerini belirleme sürecinde gençlere destek olmak amacıyla Uluslararası Final Üniversitesi olarak sosyal sorumluluk üstlendiklerini belirtti. Kişilerin sevmedikleri alanlarda başarılı olamayacağını belirten Öztoprak, gençlerin karar verirken kendilerini iyi tanımalarının önemine dikkat çekti.

ZENGİN İÇERİKLİ BİR PROGRAM

Gerek Türkiye gerekse KKTC’nin iş ve eğitim dünyasından başarılı isimler ve psikologlar öğrencilerle bir araya geldiği kamp süresince, Final Eğitim Kurumları Başkanı, UFÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili ve TÖDER Başkanı İbrahim Taşel, “Gençlere Deneyimle Biriktirdiği 16 Öneri”, Sabah Gazetesi Eğitim Yazarı, CNN Türk Başarıya Doğru Programı Yapımcısı ve Eğitim Uzmanı Sait Gürsoy, “Yeni Sınav Sistemlerinin Getirdiği Kariyer ve Girişimcilik Modelleri”, Rehberlik Uzmanı Servet Gülsün Şirin “Sınavdır Geçer”, Lala Eğitim Kurucusu, Teknoloji ve Bilişim Girişimcisi Furkan Taşel “Girişimcilik Hikayem, Türk Girişimcilik Ekosisteminde Yatırım, Ürün Geliştirme ve Türk Toplumunda Girişimcilik Algısı” ve Malpas Otel Genel Müdürü, Turizm Girişimcisi Mert Bölükbaşı “Turizm Sektöründeki Başarı Hikayem” başlıklı sunumlar gerçekleştirdi.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Katılımcı lise son sınıf öğrencilerine yönelik atölye çalışmalarının da gerçekleştirildiği kamp süresince Sosyal Hizmet Uzmanı, Öğretim Görevlisi Barış Başel ve Öğretim Üyesi Psikolog Yrd. Doç. Dr. Linda Fraim atölye çalışmalarında katılımcılarla bir araya gelerek tüm gün süren çalışmalar gerçekleştirdi.