UFÜ’den Kadınlar Günü etkinliği

8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla Uluslararası Final Üniversitesi’nde bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Uluslararası Final Üniversitesi Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Topluluğu günün anlamı ve öneminin ele alındığı ve başarılı Türk kadınlarının anıldığı bir konferans gerçekleştirdi. Öte yandan Uluslararası Final Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu Girne bölgesinde dolaşarak kadınlara karanfiller dağıttı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajlarını iletti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü konferansı

Uluslararası Final Üniversitesi Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Topluluğu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Uluslararası Final Üniversitesi Konferans Salonu II’de konferans gerçekleştirildi. Konferansta ilk olarak Psikoloji Bölümü öğrencisi Bahar Çetin günün anlam ve önemini vurgulayan bir konuşma yaptı. Çetin, konuşmasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün tarihçesini de izleyenlerle paylaştı. Ardından Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Gülşah Özgün, Tarihte ve günümüzde başarılı Türk kadınlarını anlattığı sunumu yer aldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Konferansı, Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden Murat Vuran’ın Nazım Hikmet’in Kadın isimli şiirini okumasıyla tamamlandı.

Girneli kadınlara karanfiller dağıtıldı

Uluslararası Final Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Girne bölgesinde kadınlara çiçekler dağıttı. Gruplar halinde Girne merkezi ve çevresine dağılan öğrenciler Girne sokaklarında ve bölgedeki iş yerlerinde kadınlara çiçekler dağıtarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajlarını iletti.