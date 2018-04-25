UFÜ'den Girne Turizm Meslek Lisesi öğrencilerine yönelik konferans

Uluslararası Final Üniversitesi ve Girne Turizm Meslek Lisesi işbirliğinde kariyer konferansı gerçekleştirildi. Uluslararası Final Üniversitesi Konferans Salonu I’de gerçekleştirilen konferansta, Girne Turizm Meslek Lisesi dokuz ve onuncu sınıf öğrencileri turizm alanında başarılar kazanmış akademisyen ve sektör yöneticileriyle bir araya geldi. Uluslararası Final Üniversitesi’nin toplumsal fayda üretmek amacıyla bölge liselerine yönelik eğitim faaliyetleri çerçevesinde, Girne Turizm Meslek Lisesi’yle işbirliği içerisinde kariyer konferansı gerçekleştirildi. Konferansta, Uluslararası Final Üniversitesi Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Nafiya Güden, Malpas Otel Genel Müdürü Mert Bölükbaşı ve Uluslararası Final Üniversitesi Kariyer ve Yükseköğretim Uzmanı Emrah Adaklı birer sunum gerçekleştirdi.

“Her kademede çalışarak başarılı bir turizmci olunabilir”

“KKTC’de Turizmin Önemi, Ülkemizdeki Turizm Profesyonelleri” konulu bir sunum gerçekleştiren Uluslararası Final Üniversitesi Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Nafiya Güden, turizm sektörü hakkında öğrencilere bilgi verdi. Turizm sektörünün KKTC ekonomisine katkıları üzerinde duran Güden, turizm sektörünün lokomotif bir sektör olarak, diğer sektörlerin büyümesi ve istihdam yaratması için önemli katkıları olduğunu anlattı. Güden, öğrencilere gelecekte iyi birer yönetici olmak için sektörün her basamağında çalışarak deneyim elde etmesi tavsiyesinde bulundu. Güden sunumunda, KKTC’nde başarılı turizm yatırımcıları ve girişimcileri hakkında bilgiler de verdi.

“Dünyayı tanımak turizmde önemli”

Malpas Otel Genel Müdürü Mert Bölükbaşı da “Turizm Sektöründe Başarı Hikayem” başlığıyla gerçekleştirdiği sunumda meslek yaşantısını ve dönüm noktalarını öğrencilerle paylaştı. Başta turizm sektörü olmak üzere her alanda başarılı olmak için çalışmanın yanında fark yaratmanın önemine değinen Bölükbaşı, öğrencilere turizm sektöründe başarılı olmak için yapmaları gerekenler hakkında bilgi verdi. Bölükbaşı, dünyayı görüp tanımanın turizm öğrencileri için son derece önemli olduğunu vurgulayarak, öğrencilere okullarından mezun olmadan önce yarı zamanlı işlerle meslek hayatına atılarak deneyim elde etmeleri önerisinde bulundu.

“Kendinize yatırım yapın”

Uluslararası Final Üniversitesi Kariyer ve Yükseköğretim Uzmanı Emrah Adaklı da “Gelecek Nasıl Bir İnsan Bekliyor?” başlığıyla gerçekleştirdiği sunumda, öğrencilere geleceğe yönelik stratejilerini belirlerken dikkat etmeleri gereken noktaları anlattı. Bireylerin öncelikle kendilerine hedefler belirlemeleri gerektiği üzerinde duran Adaklı, iş yaşantısında birer marka olabilmenin adımlarını anlattı. Adaklı, öğrencilerin kendilerini geliştirmesinin önemi üzerinde durduğu sunumunda sürekli olarak bilgilerini artıracak faaliyetlere katılarak kendilerine yatırım yapmaları tavsiyesinde bulundu.