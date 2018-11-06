UFÜ’de yeni akademik yıl açılışı yapıldı

Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Öztoprak ve Uluslararası Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı İbrahim Taşel’in ev sahipliğinde düzenlenen törene, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, YÖDAK üyeleri, diğer üniversitelerin temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Fuaye alanındaki açılış kokteylindeki canlı müzik dinletisi ile başlayan törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Üniversitenin tanıtım filmi izlendi.

Açılış konuşmasını yapan Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Öztoprak, 2015 yılında Türkiye’nin en önemli eğitim kurumlarından Final Eğitim Grubu ile KKTC’nin turizm ve ulaşım alanlarının en başarılı kurumlarından DMG grubu tarafından kurulan Üniversitenin, 2016-2017 Akademik yılında 7 lisans programı ile 16 ülkeden 92 öğrenciyle öğretime başladığını belirtti.

2017-2018 akademik yılında Türkiye Cumhuriyeti’nden de öğrenci alınarak 14 lisans programında 23 farklı ülkeden 326 öğrenciye öğretim verildiğini söyleyen Öztoprak, yeni akademik yıla 19 lisans programıyla 30 farklı ülkeden 675 öğrenci ile başlandığını kaydetti.

Prof. Dr. Abdullah Öztoprak sözlerine şöyle devam etti:

“Üniversite olarak kalite bizim için çok önemlidir. Tüm programlarımızı Avrupa Yüksek Öğretim Alanı Standartlarına uygun olarak ve uluslararası akreditasyonlar alacak şekilde hazırladık. Önem verdiğimiz hususlardan birisi de mezunlarımızın istihdam edilebilmesidir. Bu anlamda, teorik ve uygulamalı eğitimin eşzamanlı yürütüldüğü eğitim programlarımızı, öğrencilerimizin mezun olur olmaz mesleklerini icra edebilecekleri bir seviyeye getirmek anlayışı ile oluşturduk. Üniversitemiz kurucuları olan Final Eğitim Grubu ve DMG Grubu’nun desteğiyle, eğitim bilimleri, beden eğitimi, psikoloji, turizm ve gastronomi lisans programlarımızdan mezun olan öğrencilerimize iş garantisi sunmaktayız. Bu, üniversitemizin öğrencilerine sunduğu eşsiz bir fırsat olmakla birlikte, öğrenci odaklı ve kaliteli eğitime verdiğimiz önemin de kanıtıdır.”

Rektör Prof. Dr. Abdullah Öztoprak’ın ardından konuşmasını yapan Uluslararası Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı İbrahim Taşel ise 1980 yılında kurulan Final eğitim kurumlarında bugüne kadar dört milyon 210 bin kişinin eğitim görmüş olduğunu söyledi. Taşel konuşmasında, 13 yıl önce Lefkoşa’da ilk dershaneyi kurarak KKTC’ye gelmiş olan Final eğitim kurumlarının, adanın eğitim adası olarak tanıtılmasına da azami gayret sarf ettiğini belirtti. Burada bulunan farklı ülkelerden öğrencilerin KKTC’yi tanıyarak kendi ülkesine geri döndüğünü ve gittikleri ülkede de KKTC tanıtımını yaptığının altını çizen Taşel, bu önemin farkında olmak gerektiğini ifade etti.

Türkiye’de geniş kitlelere psikolojinin insan ihtiyaçları ve iş hayatının sorunları için bir çözüm olduğunu gösteren öncülerden biri olan Prof. Dr. Acar Baltaş’ın “Hayatın Hakkını Vermek” isimli ilk ders sunumu ise yoğun ilgi gördü. Sunumunda dünya genelindeki psikolojik araştırma verilerini de paylaşan Baltaş, öğrencilere öz yeterliliklerini geliştirmeleri ve kendilerini konfor alanlarından çıkmaya zorlayarak potansiyellerini geliştirmeleri durumunda gerçek performanslarını ortaya çıkarabileceklerini anlattı. “Hocalarınızdan sizi zorlamalarını talep edin. Bunu talep ettiğiniz takdirde konfor alanınızdan çıkacak ve gerçek potansiyelinizi yansıtabileceksiniz. Unutmayın, cevher ancak baskı altında mücevhere dönüşür.” diyen Baltaş, dünyada en iyi olmak değil dünya için iyi bir insan olmak gerektiğini ifade etti.