UFÜ'de yaz okulu tamamlandı

İngilizce eğitimi yanında sosyal aktiviteleriyle yurt dışından öğrencileri ağırlayan Uluslararası Final Üniversitesi Yaz Okulu programını tamamlayan kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Kursiyerlerin İngilizce dil becerilerini geliştirmek, gelecekteki eğitimlerini ve kariyerlerini planlamalarına yardımcı olmak ile öğrencilerin çeşitli projeler ve etkileşimli etkinlikler yoluyla öğrenme deneyimlerinin tadını çıkarmalarını sağlamak amacıyla organize edilen yaz okulu programını tamamlayan öğrencilere sertifikaları Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak tarafından verildi. Sertifika Töreninde Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Rektör Yardımcısı Gülşen Musayeva Vefalı, Yaz Okulu Koordinatörü Mehmet Kayruhan ve yaz okulunda eğitim veren akademisyenler de hazır bulundu.

“YABANCI DİL BECERİSİ EĞİTİM VE MESLEK HAYATINDA ÖNEMLİ BİR AVANTAJ” Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak sertifika töreninde yaptığı konuşmada, Uluslararası Final Üniversitesi Yaz Okulu programı için Kuzey Kıbrıs’ta bulunan kursiyerleri üniversitelerinde ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Öztoprak, yabancı dil becerilerinin gerek eğitim gerek meslek hayatında son derece önemli olduğunu vurgulayarak, kendilerini geliştirmek amacıyla çaba harcayan kursiyerleri kutladı. Öztoprak, dil eğitimi konusunda iddialı bir üniversite olduklarının altını çizerek, kaliteli eğitim anlayışı ile sürdürdükleri çalışmalarının İngilizce eğitimi programlarından da anlaşılabileceğini ifade etti.

“SOSYAL AKTİVİTELER VE EĞİTİM BİR ARADA”

Uluslararası Final Üniversitesi Yaz Okulu Koordinatörü Mehmet Kayruhan da yaptığı konuşmada, yaz tatillerinin önemli bir kısmını İngilizce eğitimine ayıran kursiyerleri kutladı. Kayruhan, sosyal aktiviteler ile dil eğitimini bir arada sundukları yaz okulu programının ilk bölümünün başarıyla tamamlandığını ifade ederek tüm katılımcıları başarılarından dolayı tebrik etti. Uluslararası Final Üniversitesi Yaz Okulu’na katılan kursiyerler de sertifika töreninde söz alarak programla ilgili görüşlerini dile getirdi. Kursiyerlerin yaz okulunda eğitim aldıkları süre içerisinde sunulan eğitim programından son dere memnun kaldıklarını, ilgili ve kaliteli öğretmenlerden aldıkları derslerin kendilerini geliştirdiğini söyledi. Kursiyerler sosyal aktivitelerin de iyi organize edilmiş olmasından duydukları mutluluğu dile getirdi.