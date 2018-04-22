UFÜ’de Performans Analizi ve Biyomekanik Laboratuvarı kuruldu

Uluslararası Final Üniversitesi’nin Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin katkılarıyla kurduğu Kuzey Kıbrıs’ta bir ilk olan Performans Analizi ve Biyomekanik Laboratuvarı’nın açılışı gerçekleştirildi. Uluslararası Final Üniversitesi’nin kaliteli eğitim ile birlikte, spora bilimsel destek sağlayarak ulusal ve uluslararası sportif başarıyı en üst düzeye taşımak amacıyla kurduğu laboratuvar, üniversite öğrencilerinin eğitimi yanında, spor dünyası ve halka da hizmet verecek.

Laboratuvar son teknoloji cihazlarıyla donatıldı

Uluslararası Final Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, Performans Analizi ve Biyomekanik Laboratuvarı’nın açılışı, Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi Uzman Müşaviri Yasin Saatci ve Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak tarafından gerçekleştirildi. Açılış töreninde TC Lefkoşa Büyükelçiliği yetkilileri ve Uluslararası Final Üniversitesi akademik ve idari kadrosu hazır bulundu. Son teknoloji cihazlar ile donatılan laboratuvarda yer alan cihazlar hakkında bilgiler veren Proje sorumlusu ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç.Dr. A. Taner Erdoğan, söz konusu cihazların, Bazal Metabolizma Hızı Ölçümü, Maksimal Oksijen Tüketimi (VO 2maks ), İnvasiv ve Noninvasiv Laktat Eşiği belirleme, EKG analizi, 3D Kinematik Analiz, Solunum Fonksiyon Testi (SFT),Termal Kamera Testleri, Koşu Ekonomisi, Antropometrik ölçümler, Çoklu ferekans Vücüt Analizi (Vücut Yağ ve Kas, Su ve Mineral Analizi) Bölgesel Yağ ve Kas Dağılımı (5 Bölge), Reaksiyon Zamanı, Hız, Çabukluk ve İvme Testleri gibi analiz ve testleri yapan cihazlar olduğunu anlattı.

“Bölge turizmi açısından da önemli”

Erdoğan, kurulan Performans Analizi ve Biyomekanik Laboratuvarlarının KKTC’de bulunan sporculara ve yurt dışından kamp çalışmaları için gelecek kafilelere hizmet verebileceklerini ve aynı zamanda spor turizminin geliştirilmesi açısından önemli bir katkı sağlayacağını vurguladı. Sportif başarının elde edilmesi birçok faktöre bağlı olmakla birlikte planlanan antrenman programlarının da bu başarıdaki öneminin büyük olduğunu vrugulayan Erdoğan, antrenman programlarının belirlenmesinde sporcunun fiziksel performans durumunun, fizyolojik ve kinematik özelliklerinin iyi tespit edilmesi gerektiğini kaydetti. Erdoğan, “Bu belirlemelerde birçok teknolojik ve gelişmiş cihazlar kullanılmaktadır. Özellikle KKTC’de bulunan ve yurt dışından sezon öncesi ve sezon arası kampı için gelecek üst düzey ve milli sporcuların bu gereksinimlerinin karşılanması gerektiğine inanmaktayız. Kurulan bu laboratuvar ile birlikte bu ihtiyacın karşılanacağı kanaatindeyiz” dedi. Bu nedenle, KKTC’de bulunan ve bölgemizde kamp yapacak yabancı sporcuların performanslarının belirlenmesinin büyük önem arz ettiğini belirten Erdoğan, yılın hemen hemen her ayı kamp yapmaya elverişli bir iklimi olan KKTC’de yabancı spor kafilelerinin ağırlanabileceğini, dolayısıyla laboratuvarın bölge turizmi açısından da oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Sporcuların performansını artırmaya yönelik analizler yapılacak

Erdoğan, yeni kurulan loboratuvarda yapılacak performans ve biyomekanik analizler sayesinde sporcunun performansının artırılmasına yönelik antrenörlere sporcunun durumu hakkında detaylı bilgi verilebileceğini belirterek bu sayede sporcuların müsabakalarda fiziksel olarak en üst başarının yakalanmasının da amaçlandığını belirtti. Tüm bunların yanında, Erdoğan, sakatlanma riski bulunan sporcuların da bu test ve analizler sayesinde sakatlık risklerinin tespit edileceğini ve sakatlanmaya maruz kalmadan tedavi sürecine yönlendirebileceklerini belirtti.

Laboratuvar kilo kontrolü için beslenme uzmanlarına da destek verecek

Erdoğan, laboratuvarda sporcu performans testlerin yanı sıra, kilo kontrol analizinin de yapılacağı ve bu sayede beslenme uzmanlarına da destek olunacağını kaydetti. Erdoğan, laboratuvarın lisansüstü eğitim ve akademik faaliyetler açısından da önemli bir katkı yapacağına da vurgu yaparak “kaliteli akademik yayınların yapılması ve bilimsel açıdan ülkemizin en iyi şekilde temsil edilebilmesi için, laboratuvarımızda gerçekleştirilecek olan lisansüstü çalışmalar ve akadamik faaliyetlere de büyük önem verilecektir” dedi.