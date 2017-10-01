UFÜ Oryantasyon Günü gerçekleştirildi

Uluslararası Final Üniversitesi’nde 2017 – 2018 Eğitim Yılı’nda üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik Oryantasyon Günü düzenlendi. Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin kaynaşması, üniversiteyi daha yakından tanıması amacıyla gerçekleştirilen Oryantasyon Günü çerçevesinde Girne ve çevresine bir de gezi düzenlendi. Öğrenciler Beylerbeyi ve Bellapais Manastırı, Girne Kalesi ve Girne Antik Limanı’nı gezdi.

Öğrenciler akademik personel ile bir araya geldi

Uluslararası Final Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Oryantasyon Günü etkinlikleri çerçevesinde ilk olarak tanışma kokteyli düzenlendi. Öğrenciler burada hem akademik personel ile tanışıp sohbet etme hem de birbirleriyle tanışma imkanı buldu. Ardından Uluslararası Final Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak öğrencilere hitap etti. Öğrencilerin eğitim süreçleri boyunca ihtiyaç duyacağı teknik bilgilerin verilmesi amacıyla bir de seminer gerçekleştirildi. Öğrenci işleri Müdürlüğü tarafından verilen seminerde öğrencilere üniversite veri tabanının kullanımı hakkında bilgiler verildi.

Girne ve çevresini tanıtan gezi programı düzenlendi

Uluslararası Final Üniversitesi Oryantasyon Günü etkinlikleri çerçevesinde üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin, üniversitenin bulunduğu Girne ve çevresini daha yakından tanıması amacıyla bir de gezi programı gerçekleştirildi. Bu çerçevede öğrenciler Beylerbeyi, Bellapais Manastırı, Girne Antik Limanı ve Girne Kalesi’ne götürüldü. Keyifli bir gün geçiren öğrenciler bol bol fotoğraf çekme fırsatı buldu.