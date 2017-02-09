UFÜ ile Başkent Üniversitesi arasında protokol imzalandı

Çeşitli üniversitelerle akademik ve kültürel alanlar başta olmak üzere imzaladığı protokollerle kurumsal ve akademik işbiriklerini artıran Uluslararası Final Üniversitesi, bu kez Başkent Üniversitesi ile işbirliği protokolü yaptı. Ankara’da Başkent Üniversitesi’nde gerçekleştirilen törenle hayata geçirilen protokole, Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak ve Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal imza koydu. Törende Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Abdülkadir varoğlu ile UFÜ Öğretim Üyesi Mustafa Gündüz de hazır bulundu.

“UFÜ EĞİTİM HAYATINA KALİTELİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTI”

İmza töreninde konuşan Rektör Öztoprak, imzalanan bu protokolün iki üniversitenin de akademik çalışmalarına güç katacağını belirterek, bu tür işbirliklerinin geliştirilerek sürmesi temennisinde bulundu. Protokol için geldiği Başkent Üniversitesi’nde kampusu gezme fırsatı bulduğunu da kaydeden Öztoprak, kampusu çok beyendiğini ve UFÜ’nin yapılması planan kampusu için de örnek alınabileceğini belirtti. Rektör Haberal da yaptığı konuşmada, Uluslararası Final Üniversitesi’yle işbirliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, UFÜ’nün eğitim hayatına kaliteli bir başlangıç yaptığını vurguladı.

İŞBİRLİĞİ ALANALARI

Uluslararası Final Üniversitesi ile Başkent Üniversitesi arasında imzalanan işbirliği protokolüyle, akademik ve kültürel işbirliğinin geliştirilmesi ve iki üniversitenin öğretim görevlisi ve öğrencilerinin bu işbirliğininden maksimum faydayı elde etmesi amaçlanıyor. Söz konusu protokol, öğrencilerin eğitim ve araştırma amaçlı değişimi, karşılıklı kısa dönem programlar, öğretim ve araştırma için akademik personel değişimi yanında araştrıma projeleri ve yayınlarda işbirliği, ortak seminerler, konferanslar, diğer bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi ve ortak kültürel etkinlikler düzenlenmesini içeriyor.