UFÜ, Girne Belediyesi ile işbirliği yapacak

Girne Belediyesi ile Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) Girne kentinin geliştirilmesine yönelik işbirliği yapacak.

UFÜ’den yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda UFÜ’yü ziyaret eden Girne Belediye Başkanı Nidai Güngürdü, Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak ile işbirliği olanaklarını görüştü.

UFÜ Rektörü Abdullah Öztoprak üniversitelerin, eğitim verme ve akademik çalışmalar yapma yanında topluma hizmet etmek görevi bulunduğunu ifade ederek, buna inanarak hareket ettiklerini belirtti.

YÖK’ten onay alan on üç bölüm ve bunlara ek YÖDAK tarafından onay alan diğer iki bölümüyle UFÜ’nün öğrenci sayısında bu yıl ciddi artış yaşanacağını belirten Öztoprak bu gelişmenin Girne ile Çatalköy bölgesine canlılık kazandıracağına işaret etti.

Girne’de yurtları bulunan üniversitenin kentin bir parçası olduğunu da belirten Öztoprak, Girne’ye hizmet etmenin kendileri için de son derece önemli olduğunu söyledi.

Özellikle kente bisiklet yollarının kazandırılmasının hem halk hem de öğrenciler için faydalı olabileceğine işaret eden Öztoprak, bu kapsamda işbirliğine hazır olduklarını söyledi.