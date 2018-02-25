UFÜ Giriş ve Burs Sınavı 1 Haziran’da

Uluslararası Final Üniversitesi 2018 – 2019 Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sınavı, 1 Haziran’da gerçekleştirilecek.

Uluslararası Final Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, sınava, KKTC liselerinden mezun veya bu yıl mezun olacak olan KKTC vatandaşı öğrenciler ile lise eğitimini kesintisiz olarak KKTC’de tamamlamış TC uyruklu öğrenciler katılabilecek.

Sınav sonucunda öğrenciler üniversitenin 15 bölümüne yerleştirilecek.

Sınava katılacak öğrencilerin en geç 31 Mayıs 2018’e kadar Uluslararası Final Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurarak kayıt yaptırması gerektiği belirtilen basın açıklamasında, üniversitenin kontenjan sayısına bağlı olarak, öğrencilerin not sıralaması çerçevesinde tercih yapmış oldukları bölümlere yerleştirileceği belirtildi.