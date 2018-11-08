UFÜ galibiyetle başladı

KKTC Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen, toplam 9 üniversite takımının 3 grupta mücadele verdiği Futbol Şampiyonası’nda B grubunda bulunan Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) ilk maçını Mağusa’da Maraş Gençlik Stadyumu’nda Doğu Akdeniz Üniversitesi ile oynadı.

Büyük heyecan ve çekişmeye sahne olan ve normal süreye yedi dakika eklenen maçta Uluslararası Final Üniversitesi, rakibini 3-2 yenmeyi başardı.

Grubun diğer takımı Lefke Avrupa Üniversitesi ile 12 Aralık’ta karşılaşacak olan Uluslararası Final Üniversitesi ikinci maçını kendi sahasında oynayacak.