UFÜ, EURHODIP 2018’e ev sahipliği yapıyor

Uluslararası Final Üniversitesi, turizm ve turizm eğitimi alanında dünyanın en önemli ve seçkin kuruluşlarından biri olan Uluslararası Turizm ve Otelcilik Okulları Birliği (EURHODIP)’in genel kurulu ve “Gastronomi Yarışması”na ev sahipliği yapıyor. Uluslararası Final Üniversitesi’nde gerçekleştirilen basın toplantısıyla 13 – 15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek yarışma detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Basın toplantısında Uluslararası Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dimağ Çağıner, Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak ve Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksek Okulu Müdürü, Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Nafiya Güden organizasyon ile ilgili bilgiler verirken, , EURHODIP Gastronomi Yarışması jüri başkanları Bellapais Gardens Otel Executive Şefi Selim Yeşilpınar, Merit Crystal Cove Hotel, Yiyecek-İçecek Departmanı Müdürü Haluk Erim ve Banquet Dergisi Direktörü Salih Doğrusöz de toplantıda hazır bulundu. Avrupa’nın bilinen en iyi otelleri ve turizm ve mutfak sanatları okullarının da içinde olduğu 37 ülkeden 180 üyesiyle turizm eğitimi alanında ciddi faaliyetler yürütmekte olan EURHODIP’ın 86. genel kurulu ve “Gastronomi Yarışması” 13 – 15 Mayıs tarihleri arasında Uluslararası Final Üniversitesi ev sahipliğinde Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleştirilecek.

FİNAL ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI: ÜLUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ İLK YILLARI İÇİN BELİRLEDİĞİ HEDEFLERE ULAŞTI

Uluslararası Final Üniversitesi’nin geride bıraktığı süre içerisinde gerek bölüm sayısı gerekse öğrenci sayısı anlamında hedeflerine ulaştığını ifade eden Çağıner, bunun en önemli sebebinin üniversitenin eğitim kalitesinin öğrenci memnuniyetine yansıması olduğunu belirtti. Üniversite olarak esas önemsedikleri konunun öğrenci sayısı değil kalite olduğunu vurgulayan Çağıner, Uluslararası Final Üniversitesi’nin ana hedefinin eğitim verdiği bölümlerinde eğiteceği öğrencilerinin gerçek hayatta kendi dallarında birer lider ve marka olmasını sağlamak olduğunu söyledi.

TİCARETHANE DEĞİL KALİTELİ EĞİTİM

Uluslararsı Final Üniversitesi’nin Türkiye’de eğitim alanında kırk yılın aşan deneyime sahip Final Eğitim Kurumları ve ülkemizde turizm ve taşımacılık alanında faaliyet gösteren Acapulco ve DMG Grup ortaklığında bir üniversite olduğunu hatırlatan Çağıner, Uluslararası Final Üniversitesinin bir ticarethane olmadığını kaliteli eğitim odaklı, öğrenci odaklı bir üniversite olduğunu ve bu anlayışın bundan sonra da süreceğini ifade etti. Çağıner, 2018 -2019 eğitim yılında öğrenci sayısının 1000’in üzerine çıkacağını öngördüklerini de söyledi.

ÜNİVERSİTENİN İLERİYE YÖNELİK HEDEFLERİ

Uluslararası Final Üniversitesi’nin ileriki hedeflerine de değinen Çağıner, Çatalköy’de bulunan mevcut kampüsleri yanı sıra ilerleyen dönemlerde Girne sınırları içerisinde bir kampüs daha yapılacağını, sonrasında ise İskele bölgesinde bir kampüsün daha faaliyete geçmesini hedeflediklerini anlattı.

“EURHODIP ÜYELERİ KKTC TURİZMİNİN GELDİĞİ NOKTAYI GÖRECEK”

EURHODIP genel kurulu ve gastronomi yarışmasının tanınmamış bir ülke olarak KKTC’de yapılmasının önemine de vurgu yapan Çağıner, kuruluşa üye 180 ülkeden temsilcilerin ülkemize gelerek yerel yemeklerden tatması ve kendi birikimlerini de buraya taşımasının ülkemize fayda sağlayacağını ifade etti. Çağıner, yarışmanın temasının ‘slow food’ olarak belirlenmesinin bu açıdan isabetli olduğunu da belirtti. Çağıner, bir turizmci ve dünyayı gezen biri olarak KKTC turizminin iyi bir noktada bulunduğuna da dikkat çekerek, dünyanın bir çok ülkesinden gelecek EURHODIP üyelerinin de bunu görmesinin önemli olduğunu kaydetti.

FİNAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ: AVRUPA YÜKSEKÖĞRENİM ALANI KRİTERLERİNİ MERKEZE ALIYORUZ

Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak da konuşmasında, üniversitelerin sadece ders veren kurumlar olmadığını aynı zamanda bu tür organizasyonlar ve araştırmalar yapan kurumlar olduğunu belirtti. Öztoprak, Uluslararası Final Üniversitesi’nin kurulduğu günden bu yana yayınları mükafatlandıran bir üniversite olduğunu belirtti. Öztoprak, küçük bir üniversite olmasına rağmen, hoca başına yayın yapma bakımından ilk üçe girdiğini söyledi. Kaliteye önem veren bir üniversite olduklarının altını çizen Öztoprak, iç kalite güvence sistemini oturtarak, Avrupa Yükseköğrenim Alanı kriterlerini gözeterek faaliyet gösterdiklerinin altını çizdi. Uluslararası Final Üniversitesi olarak uluslararasılaşmaya son derece önem verdiklerini de vurgulayan Öztoprak, yirmi yedi ülkeden öğrenci, altı ülkeden öğretim görevlisi bulunan üniversitenin yurt dışından birçok üniversiteyle de işbirliği anlaşmaları olduğunu söyledi.

“ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE GASTRONOMİ BÖLÜMÜ EĞİTİME BAŞLAYACAK”

Üniversitenin yetiştireceği öğrencilerin istihdam edilebilir kalitede olmasının kendileri için son derece önemli olduğunu da vurgulayan Öztoprak, bu nedenle programlarının uygulamalı eğitime yönelik planlandığını belirtti. Önümüzdeki eğitim yılında Gastronomi Bölümü’nü hayata geçireceklerini anlatan Öztoprak, orada da uygulamalı eğitimin ön planda olacağını söyledi. Öztoprak, eğitim ve turizm programlarından mezun olan öğrencilerine iş garantisi verdiklerini de hatırlattı.

FİNAL ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE MUTFAK SANATLARI YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ: OTUZBEŞ ÜLKEDEN KONUĞU KKTC’DE AĞIRLAYACAĞIZ

Uluslararası Final Üniversitesi Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu Müdürü, Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nafiya Güden konuşmasında EURHODIP’in 2018 Mayıs ayında gerçekleştirilecek organizasyonu hakkında bilgiler verdi. Güden, EURHODIP’in 1988'de Brüksel'de doğan ve bünyesinde en iyi otelcilik ve turizm eğitim kuruluşları olan bir kuruluş olduğunu belirtti. Kendisinin de bu kuruluşta yönetim kurulu genel sekreterliği görevini yürüttüğünü anlatan Güden, EURHODIP organizasyonunu ülkemize taşımaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Organizasyonun EURHODIP 86. Genel Kurulu ve “Gastronomi Yarışması” ile seminerlerden oluşacak bir programı olduğunu belirten Güden, bu çerçevede çoğunluğu Avrupa olmak üzere 35 farklı ülkeden konuğun ülkemizde ağırlanacağını ifade etti.

ORGANİZASYON PROGRAMI

13-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonun genel kurul, yarışma, seminer ve gezi programları gibi birçok etkinliği bünyesinde barındırdığını anlatan Güden, 14 Mayıs günü gerçekleştirilecek olan seminerler dizisinde gastronomi sektörünün önemli şeflerinden Erdem Dırbalı ve Ayfer Yavi turizm ve gastronomi öğrencilerine seminerler gerçekleştireceğini anlattı. 15 Mayıs günü günü ise Mutfak, Servis ve Kokteyl olmak üzere üç kategoride yer alacak gastronomi yarışması gerçekleştirileceğini anlatan Güden, organizasyona katkı koyan tüm kurum kuruluş ve jüri üyelerine teşekkür etti.