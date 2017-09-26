UFÜ, Dünya Turizm Günü'nü kutladı

Uluslararası Final Üniversitesi’nden yapılan basın açıklamasıyla 27 Eylül Dünya Turizm günü kutlandı. Dünya Turizm Örgütü’nün (WTO) aldığı kararla 1980 yılından bu yana kutlanan 27 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için turizm sektörünün önemine dikkat çekilerek, Uluslararası Final Üniversitesi’nin sektöre yönelik eğitim programları hakkında bilgiler verildi. Uluslararası Final Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Nafiya Güden tarafından yapılan açıklamada, ülkemizde turizm sektörünün geliştirilmesi için insan kaynaklarının geleceğe yönelik planlanması ve adil çalışma koşullarının sağlanması gerekliliğine dikkat çekti.

Güden turizmde tecrübenin önemine dikkat çekti

Turizm sektörünün en alt kademeden en üst kademeye kadar ekip çalışması gerektiren bir sektör olduğunu vurgulayan Güden, sektör çalışanlarının başarısı için insan kaynalarının geleceğe yönelik olarak planlanması ve adil çalışma koşullarının sağlanması gerektiğini belirtti. Her ikisinin de ancak, uluslararası tecrübeye sahip insanlardan ve akademik bilgiden elde edilebileceğine dikkat çeken Güden, Uluslararası Final Üniversitesi’nin bunu sağlayabilecek koşullara sahip olduğunu belirtti.

“Uluslararası Final Üniversitesi turizm eğitimi için eşsiz koşullara sahip”

Aynı zamanda Dünyanın en iyi turizm okullarına ev sahipliği yapan Eurodip yönetim kurulunda genel sekreterlik görevinde bulundan Güden, köklü eğitim geçmişi ile turizm ve lojistik alanında tecrübesiyle DMG, Acapulco ve Akgünler Denizcilik şirketlerinin gücünü arkasına alan Uluslararası Final Üniversitesi’nin turizm alanında öğrencilerine en iyi eğitimi verebilecek konumda bulunduğunu anlattı. Üniversitenin, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü’nün turizm sektörünün gerektirdiği tecrübe ve misafirperverliği öğrencilerine aktarabilmek için gerekli donanımlara sahip olduğunu kaydeden Güden, öğrencilere sunduğu uygulamalı eğitimle öğrencilerini bir adım önde mezun ettiğini belirtti. Güden açıklamasında, sektöre hizmet veren herkesin27 Eylül Dünya Turizm Günü’nü kutlayarak, Uluslararası Final Üniversitesi olarak turizm eğitimi ve ülke turizmine katkı koymaya devam edeceklerini ifade etti.