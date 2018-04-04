Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü tarafından organize edilen ve Prof. Dr. Mustafa Besim’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Elektrik Üretim Planlaması ve Yönetimi” konulu panel, 4 Nisan 2018 Çarşamba günü, saat 10:00’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda düzenlendi.

KKTC’nin elektrik üretiminde yaşadığı sıkıntılar ve çözüm önerilerinin tartışıldığı panelin açılışında konuşan DAÜ Akademik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı, panele katılanlara hoşgeldiniz diyerek, böylesi önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan son derece memnun olduklarını dile getirdi.

Enerji sektörünün toplum refahı, insan refahı, sosyo-ekonomik gelişim açısından son derece önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Özkaramanlı, enerji alanında sürdürülebilir olmanın önemine değindi. Elektiriğin ekonomik faaliyet açısından hayat olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özkaramanlı, bu bağlamda ilgili paydaşların da katılımı ile detaylı çalışma yapılmasının desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı.Prof. Dr. Özkaramanlı, toplumun tamamen benimseyeceği bir projenin başarılı olmada önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

“Ülkenin Refahı Üretebildiğimiz Katma Değer İle İlgilidir”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’nin de konuşmacı olarak katıldığı panelde Nami, “Adada ve çevremizde yaşanan gelişmeler dikkate alındığında önümüzdeki dönemde atmamız gereken adımlara ışık tutacak nitelikte bir çalışma olacağı inancındayım. Ülkenin refahı üretebildiğimiz katma değer ile ilgilidir. Katmadeğer üretebilmek için de ucuz ve istikrarlı bir elektrik üretimi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Bakan Nami, yeni hükümetin enerji arzına önemli yer verdiğine dikkat çekerek, oluşacak yeni enerji politikasının neler olabileceği üzerinde durdu.

Panelde konuşan ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektrik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Fahrioğlu panelin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, enerji planlamasını kapsamlı bir dönüşüm stratejisi olarak plamak gerektiğine dikkat çekti. Doç. Dr. Fahrioğlu’nun sunumunun ardından konuşan DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Ulaş Altıok gerçekleştirdiği sunumunda, kablo ile Türkiye’den elektrik getirilmesinin halkın cebine nasıl yansıyacağının önemli olduğuna dikkat çekerek, bilimsel fizibilite yapılmadan böyle bir projeye imza atılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Kablo ile elektrik gelme maliyetinin yapılacak olan tasarruftan daha düşük olması durumunda projenin onaylanması gerektiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Altıok, aksi durumda onaylanmaması gerektiğinin altını çizdi.

Yrd. Doç. Dr. Altıok öte yandan çevreye duyarlı ve de daha az maliyetli bir enerji türü olan doğal gazla elektrik üretim alternatifinin de ciddi olarak değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

EL-SEN Başkanı Umut Öksüzoğlu ise gerçekleştirdiği konuşmasında KIB-TEK ve elektrik üretimi açısından konuyu değerlendirerek, sözü Kıbrıs Türk Elektrik Mühendisleri Odası Eski Başkanı Mert Girgen’e bıraktı. Konuşmasında elektirik enerjisinin tüm sektörler için önemli olduğuna dikkat çeken Girgen, dünyada kaynaklara göre yapılan enerji üretimi üzerinde durdu.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu gerçekleştirdiği konuşmasında “KIB-TEK, içinde bulunduğu durum itibari ile kendi projesini üretebilen, hayata geçirebilen ve finansmanını sağlayabilen bir kurumdur. Bu kurum ayakta duran, projelerini üreten ve her seferinde küllerinden doğan bir kurumdur” ifadelerini kullandı.

Sunumların ardından katılımcılardan gelen soruların yanıtlanması ile devam eden panel sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özkaramanlı panelistelere katılımlarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.