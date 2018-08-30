Ucuz elektrik için çalışma

Cumhuriyetçi Türk Partisi ilçelerde sürdürdüğü toplantılara dün Lefkoşa’da devam etti. Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın hükümet çalışmaları hakkında bilgi verdiği toplantıda, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Sağlık Bakanı Filiz Besim ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de bakanlık faaliyetleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Toplantıya milletvekillerinin yanı sıra Genel Sekreter Erdoğan Sorakın ve MYK üyeleri de katıldı. Yaklaşık üç saat süren toplantıda Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, böylesi bir durumdayken bile elini taşın altına koymaktan geri duranları dayanışmaya davet etti. Erhürman ek mesailer konusunda da detaylı bilgi vererek hükümet olarak sendikalardan istedikleri fedakârlığın dört aylık bir süre için olduğunu belirtti.

ERHÜRMAN: ÜLKE GERÇEKLERİNİN ANLAŞILMASI GEREKİYOR

Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman halk olarak bir dönüm noktasında olduklarını söyleyerek başladığı konuşmasında felsefemiz gereği dar gelirli grupları daha çok korumaya çalıştıklarını ve bunu hayata geçirmek için de atılması gereken tüm adımları atacaklarını ifade etti. Erhürman, Kıbrıs Türk halkının dayanışma içinde bugünleri atlatıp bu darboğazdan çıkacağına inandığını söyleyerek bakanlar kurulunda alınan kararların ortada olduğunu, sadece ek mesailerle ilgili önlem alınmadığını belirtti. İçinden geçilen koşullarda ülkedeki gerçeklerin anlaşılması gerektiğine dikkat çeken Erhürman, tarihte ilk defa casino ve bet ofislere ek vergi uygulandığını söyledi. Ekonomistlerin dahi öngöremediği bir durum yaşandığını vurgulayan Erhürman, kiralarda kurun sabitlendiğini, engelli ve yoksulluk maaşı alanlara bu sıkıntılı günlerde bir nebze katkı olsun diye bin lira verilmesi kararını resmileştirdiklerini kaydetti. KDV oranlarında da indirime gidildiğini belirten Erhürman, böylesi bir durumdayken bile elini taşın altına koymaktan geri duranlara seslenerek dayanışma çağrısında bulundu.

NAMİ: UCUZ ELEKTRİK TEMİN ETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ise konuşmasında bakanlık olarak yoğun bir çalışma temposu içinde olduklarını ifade ederek bir taraftan devletin zenginden daha fazla parayı tahsil edebilmesi için neler yapılabileceği, bir taraftan da devletin kendi gelirlerinden dar gelirliye nasıl destek olabileceği üzerinde çalıştıklarını belirtti. Açıklanan önerilerin ana felsefesinin bu olduğunu kaydeden Nami, bakanlığın diğer icraatları hakkında da katılımcıları bilgilendirdi. Organize sanayi bölgeleri için atılan adımlardan da bahseden Nami, soruna köklü çözüm getirdiklerini aktardı. Göreve geldiklerinde serbest limanın büyük birikmiş alacakları olduğunu kaydeden Nami, neredeyse tamamını tahsil ettiklerini açıkladı. Enerji konusunda da çalışmaların sürdüğünü, enerjide arz güvenliğini sağlamak ve ucuz elektriği temin etme hedeflerinin de hükümet programında yer aldığı şekliyle devam ettiğini vurguladı.

BESİM: HER GÜN BİR NOKTAYA DOKUNDUK

Sağlık Bakanı Filiz Besim de yaptığı konuşmada hastanelerde yapılan düzenlemelerden bahsederek atılan adımları sıraladı. Yanlış ve kötü kurgulanmış bir sistemle karşı karşıya olduklarını kaydeden Besim, sağlıkta normalleşmeleri sağlamak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti. Sorunları tek tek çözeceklerini göreve geldikleri günden itibaren birçok şeyin değiştiğini, her gün bir noktaya dokunduklarını söyleyen Besim, devlet laboratuvarı için de çalışmaların sürdüğünü, gerekli eksik cihazların da alınmaya başlandığını belirtti. Hekim eksikliği sorununun da büyük oranda giderildiğini ifade eden Besim, ilçe hastanelerini güçlendirme çabasında olduklarını kaydetti. Girne’de yaşlı bakım evi için de yakında ihaleye çıkılacağını aktaran Besim, Güzelyurt Hastanesi’nin de tamamlanacağını, çalışmaların sürdüğünü belirtti.

ŞAHALİ: 18 MİLYONLUK BİR KAYNAK YARATTIK

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de ülkede gıda güvenliğini kurumsallaştırmak için atılan adımlardan hiçbir şekilde taviz vermeyeceklerini, her kim olursa olsun yurttaşa zehirli, zararlı gıda sunmasına müsaade etmeyeceklerini belirtti. Kabinenin en borçlu, ekonomik bakımdan en zorlu durumda olan bakanlığın Tarım Bakanlığı olduğunu ifade eden Şahali, yerli üreticiyi, hayvancıyı korumanın ideolojileri gereği olduğunu söyledi. Genel Tarım Sigortası Fonunun bir önceki hükümet döneminde usulsüzce borçlandırıldığını, kurumu düze çıkarmak için atılması gereken tüm adımların atılmakta olduğunu ve mali yapının güçlendirilmeye çalışıldığını kaydetti. Göreve geldikleri günden beri süt paralarının günü gününe hatta gününden önce ödenmeye başlandığına dikkat çeken Şahali, kuraklık tazminatları için de çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Bugün gerek siyasi gerek idari gerekse hukuki mücadele sayesinde Maliye Bakanlığı ile işbirliği içinde 18 milyon lira gibi bir kaynak yaratıldığını belirten Şahali, kuraklık haritasının da tamamlanmak üzere olduğunu belirterek tarım ve hayvancılık konularında yapılan yasa çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.