Mağusa’da meydana gelen kaza korkuttu...

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde dün saat 15:30’da meydana gelen kaza korkuttu. 3 aracın karıştığı kazada araçlar hasar görürken 19 yaşındaki Ayşe Düşer isimli sürücünün ise kolu kırıldı. Polisten alınan bilgiye göre Ayşe Düşer, yönetimindeki NZ 645 plakalı araç ile Sema Otel istikametinden yeni çember istikametine doğru seyrederken sağa dönüşe geçtiği esnada karşı istikametten gelen 81 yaşındaki Emir Doğa Önoral yönetimindeki JH 554 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Çarpışmanın etkisiyle savrulan NZ 645 plakalı araç daha sonra Bade Demir Serakıncı yönetimindeki ML 575 plakalı araca çarptı. Kazada kolu kırılan Ayşe Düşer Mağusa Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.