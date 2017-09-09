Ucuz atlatıldı
Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde, Alayköy yakınlarında dün sabah meydana gelen trafik kazası korkuttu.
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Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde, Alayköy yakınlarında dün sabah meydana gelen trafik kazası korkuttu.
Söz konusu yol üzerinde 45 yaşındaki Lokman Taliman yönetimindeki PH 232 plakalı van araç Güzelyurt istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, aynı güzergahta önünde giden ve sinyal vererek petrol istasyonuna dönmek için yavaşlayan 40 yaşındaki Yavuz Inık yönetimindeki HJ 284 plakalı kamyona çarptı.
Kaza sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi.
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