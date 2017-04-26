Lefkoşa-Mağusa anayolu Haspolat kavşağında dün meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı. Kaza saat 18.00 sıralarında meydana geldi. 38 yaşındaki Mehmet Dede, yönetimindeki JE 120 plakalı araç ile Haspolat istikametine doğru seyrederken önünde aynı istikamete doğru seyreden 23 yaşındaki Ömer Uluçay yönetimindeki LE 625 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle LE 625 plakalı Araç, önce bariyerlere sonra da önünde seyreden Eda Özçetiner Demir yönetimindeki NH 409 plakalı araca çarptı. Çarpışma sonrası ileri savrulan NH 409 plakalı araç da aynı istikamete doğru seyreden başka bir araca çarptı. Kaza sonucu yaralanma olmadı.