UÇUŞLARA KAR ENGELİ!

Türkiye’deki yoğun kar yağışı uçuşları vurdu, yarınki Ercan bağlantılı 8 uçuş iptal edildi.

THY, Atlasjet, Pegasus ve Bora Jet İstanbul, Adana, Gaziantep uçuşları olmak üzere toplamda 8 uçuşu yarın yapmayacak.

YENİDÜZEN’e konuşan Sivil Havacılık Dairesi yetkilileri, Pegasus Hava Yolları’nın yarın sabah 07.50’daki Ercan-İstanbul Sabiha Gökçen seferi ile 10.00’daki Sabiha Gökçen-Ercan seferinin iptal olduğunu söyledi.

Verilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları’nın yarın 18.20’deki Atatürk Havalimanı-Ercan Havalimanı ile 20.55’teki Ercan Havalimanı Atatürk Havalimanı seferleri yapılmayacak.

Öte yandan Atlasjet’in 17.30’daki Ercan-Gaziantep ve 19.20’deki Gaziantep-Ercan uçuşları, Bora Jet’in ise Ercan-Adana, Adana-Ercan uçuşları iptal oldu.

İstanbul’da hava sıcaklığı sıfırın altına inecek…

Öte yandan Türkiye Meteoroloji Genel Müdürlüğü, akşam saatlerinden itibaren İstanbul genelinde yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi.

İstanbul’da halen güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esen rüzgarın öğleden sonra kuzeybatı yönüne dönerek kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmeye devam edecek. 10 derecenin üzerinde bulunan hava sıcaklığının akşam saatlerine doğru hızla azalarak sıfır dereceye inmesi bekleniyor.