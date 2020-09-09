UÇUŞLAR DURDURULUYOR

Hükümet bu gece yarısından itibaren ülkeye uçuşları bir süreliğine durdurma kararı aldı.

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay alınan kararı YENİDÜZEN'e açıkladı, "karantina merkezlerindeki doluluğun" bu kararın alınmasında etkili olduğunu anlattı.

Şu anda karantina merkezlerinde 400-450 civarında kişi olduğunu ifade eden Özersay tespit edilen her vakanın 10-15 temaslısının toplanarak otellere götürüldüğünü söyledi.

Özersay "İçe eğilmemiz gerekiyor. Alınacak ilave tedbirlerle yerel bulaşın önüne geçilecek. Bu nedenle bir süre uçuşları durduruyoruz. Karara bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek. Bu yönde Ulaştırma Bakanı ile az önce temasa geçtim" dedi.

Karantina otellerinde hem aseptomatik vakalar, hem temaslılar hem de ülkeye gelip karabtinada tutulan kişilerin kaldığına dikkat çeken Özersay "bir süre" yoğunluğun önüne geçmek için uçuşların durdurulmasının gerektiğine vurgu yaptı.